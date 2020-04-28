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Жизнь

Медики потребовали от губернатора обещанных Путиным выплат

В Хакасии коллектив скорой помощи обратился к главе республики Валентину Коновалову с просьбой выплатить им обещанные президентом России Владимиром Путиным деньги, сообщает 19rus.info.

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

По данным издания, прежде чем обратиться к главе региона медики, подписавшиеся под обращением, уже обращались в республиканский минздрав.

«Согласно указаниям президента РФ, на три месяца, начиная с апреля, установят специальные выплаты в размере 50 тыс. рублей врачам, 25 тыс. — фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин скорой», — напомнили медики губернатору.

Власти ответили, что выплаты будут, но неизвестно когда, так как соглашением с российским минздравом еще не подписано.

Примечательно, что сотрудники других медучреждений Хакасии, которые также не получили доплат, тоже обратились к Коновалову.

Напомним, Путин в связи с распространением пандемии коронавируса пообещал дополнительные выплаты медработникам в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в зависимости от должности. Деньги должны выплачивать три месяца начиная с апреля.

Ранее главврач алтайской больницы назвал три болевые точки всей системы здравоохранения в период пандемии.

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