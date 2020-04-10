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10 апреля -1°C

Главврач алтайской больницы назвал три болевые точки всей системы здравоохранения в период пандемии

Главврач барнаульской городской больницы № 11 Андрей Коломиец рассказал о нескольких болевых точках системы здравоохранения в период неожиданного появления нового коронавируса, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Напомним, в городской больнице № 11 развернут инфекционный госпиталь. В частности, сейчас в учреждении находятся два ребенка (6 и 11 лет) с коронавирусом, их состояние удовлетворительное.

Коломиец отметил, что 8 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями регионов по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В ходе мероприятия обсудили особенности работы системы здравоохранения.

«Понятно, что мы впервые столкнулись с этой инфекцией, поэтому, прежде чем принять некоторые решения, нам необходимо тщательно взвесить и оценить их эффективность <…> Регионы России очень отличаются друг от друга плотностью населения, количеством медорганизаций, даже менталитетом жителей, поэтому меры, принимаемые в центральной части страны, совсем не обязательно подойдут для нашего региона», — подчеркнул главврач.

В связи с этим полномочия субъектов в сложной эпидемиологической ситуации необходимо расширять, давая возможность принимать решения самостоятельно, а не руководствуясь указами под копирку, розданными всем сверху вниз.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

При этом, как отметил Коломиец, важно думать и о людях, которые готовы работать на передовой. А именно, есть сразу три болевые точки в этой части.

«Безопасность специалистов, а значит, качественное обеспечение средствами индивидуальной защиты, обязательные выплаты за работу и страховка. Это те основные вещи, которыми обязательно государство должно обеспечить медиков», — уверен начальник больницы.

Также Коломиец прокомментировал 91,5 млн рублей, выделенные Алтайскому краю на доплаты медикам. Он подчеркнул, что его особенно порадовало, что в список на получение выплат включили младший медперсонал.

Напомним, ранее глава регионального минздрава Дмитрий Попов рассказал, как распределят деньги. По его словам, размер доплат будет существенно разниться в зависимости от квалификации и статуса медработника.

«Поддержка со стороны государства поможет нам победить общую беду и пережить все связанные с этим трудности», — резюмировал Коломиец.

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