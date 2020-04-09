Стали известны подробности о трех новых зараженных коронавирусом в Алтайском крае

Все новые заболевшие выявлены среди контактных с ранее инфицированными.
Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае — 21 человек, в том числе, два ребенка.
Один случай — завозной, четыре случая выявлены у больных пневмонией, два случая — у заболевших ОРВИ, 14 случаев — по контакту с заболевшими.
Все заболевшие — жители Барнаула.
Специалисты Роспотребнадзора уточняют круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.