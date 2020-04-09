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Здоровье

Стали известны подробности о трех новых зараженных коронавирусом в Алтайском крае

9 апреля число подтвержденных диагнозов Covid-19 в Алтайском крае достигло 21. За сутки добавилось 3 человека. Эту информацию официально подтвердили в краевом оперативном штабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Все новые заболевшие выявлены среди контактных с ранее инфицированными.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае — 21 человек, в том числе, два ребенка.

Один случай — завозной, четыре случая выявлены у больных пневмонией, два случая — у заболевших ОРВИ, 14 случаев — по контакту с заболевшими.

Все заболевшие — жители Барнаула.

Специалисты Роспотребнадзора уточняют круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

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