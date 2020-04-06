Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля 8°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Стало известно, как распределят «коронавирусные» деньги для доплат алтайским медикам

Для финансовой поддержки медицинских работников, работающих в условиях распространения нового коронавируса, Алтайскому краю достанется 91,467 млн рублей. Глава регионального минздрава Бмитрий Попов рассказал, как распределят деньги.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Размер доплат будет существенно разниться в зависимости от квалификации и статуса медицинского работника.

В специализированных учреждениях, перепрофилированных для приема больных с COVID-19, доплата врачам со ставит 100% среднемесячного дохода. Средний персонал получит 50%, младший — 30%.

Врачи скорой помощи в качестве доплаты получат 80% среднемесячного дохода. Средние медработники — 40%. В учреждениях первичной помощи (поликлиниках), врачам выплатят 80%, среднему персоналу — 40% младшему — 20%. Сейчас определяется порядок выплат.

Дмитрий Попов сказал, что сейчас в правительстве края обсуждается вопрос дополнительной мотивации и стимулирующих выплат на региональном уровне.

3 апреля зампредседателя правительства Алтайского края Ирина Долгова рассказала о двух врачах, которые отказались работать.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость