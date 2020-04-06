Стало известно, как распределят «коронавирусные» деньги для доплат алтайским медикам

Размер доплат будет существенно разниться в зависимости от квалификации и статуса медицинского работника.
В специализированных учреждениях, перепрофилированных для приема больных с COVID-19, доплата врачам со ставит 100% среднемесячного дохода. Средний персонал получит 50%, младший — 30%.
Врачи скорой помощи в качестве доплаты получат 80% среднемесячного дохода. Средние медработники — 40%. В учреждениях первичной помощи (поликлиниках), врачам выплатят 80%, среднему персоналу — 40% младшему — 20%. Сейчас определяется порядок выплат.
Дмитрий Попов сказал, что сейчас в правительстве края обсуждается вопрос дополнительной мотивации и стимулирующих выплат на региональном уровне.
3 апреля зампредседателя правительства Алтайского края Ирина Долгова рассказала о двух врачах, которые отказались работать.