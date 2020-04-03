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Жизнь

В Алтайском крае два врача отказались работать из-за страха заразиться коронавирусом

Два врача в Алтайском крае отказались от работы из-за опасности заразиться коронавирусом. Это их право, считает зампредседателя правительства региона Ирина Долгова.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

В правительстве знают о двух таких случаях, но их может быть больше, заметила Долгова на пресс-конференции 3 апреля.

«Врачи — это тоже люди. Да, случаи отказа есть, но их совсем немного. Я знаю о двух, возможно, коллеги знают больше. Хочу отметить, что это их право — отказаться. Основная часть медработников выполняет свой долг», — сказала она.

Также Ирина Долгова подчеркнула, что всем врачам, кто продолжает работать, положены дополнительные выплаты, но их распределение и сумма пока не утверждены.

Врачам скорой помощи выплаты будут назначены в размере 80% среднемесячного дохода от зарплаты за девять месяцев 2019 года, среднему медперсоналу — 40% от соответствующего дохода, фельдшерам — 20%, пишет ТАСС.

Уточняется, что сумма дополнительного трансферта превышает 5 млрд рублей. Ранее власти утвердили выделение 10,2 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, работающим с зараженными людьми.

1,6 млрд рублей направили Роспотребнадзору на выплаты специалистам, которые работают в усиленном режиме.

Ранее altapress.ru писал, что запаса средств индивидуальной защиты для медиков края при нынешней ситуации хватит на полтора месяца.

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