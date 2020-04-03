В Алтайском крае два врача отказались работать из-за страха заразиться коронавирусом

В правительстве знают о двух таких случаях, но их может быть больше, заметила Долгова на пресс-конференции 3 апреля.

«Врачи — это тоже люди. Да, случаи отказа есть, но их совсем немного. Я знаю о двух, возможно, коллеги знают больше. Хочу отметить, что это их право — отказаться. Основная часть медработников выполняет свой долг», — сказала она.