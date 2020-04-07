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Жизнь

Сотням медиков урезали стимулирующие надбавки по решению «местной власти»

В Новосибирской области выявили нарушения трудового законодательства в одной из больниц, сообщает региональная прокуратура.

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

Проверку прокуратура провела в городской больнице Бердска. Жалобы медиков подтвердились.

«Должностными лицами учреждения необоснованно снижены размеры стимулирующих выплат 820 медицинским работникам. Размер невыплаченной заработной платы превысил 6 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Прокурор внес главврачу больницы представление и возбудил дела об административных правонарушениях.

Только после этого работники больницы получили все причитающиеся им выплаты — более 6 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что алтайским медикам выделили 91,5 млн рублей на «коронавирусные доплаты» — на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Накануне глава регионального минздрава Дмитрий Попов рассказал, как распределят деньги. Он отметил, что размер доплат будет существенно разниться в зависимости от квалификации и статуса медработника.

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