Сотням медиков урезали стимулирующие надбавки по решению «местной власти»

В Новосибирской области выявили нарушения трудового законодательства в одной из больниц, сообщает региональная прокуратура.

Проверку прокуратура провела в городской больнице Бердска. Жалобы медиков подтвердились.

«Должностными лицами учреждения необоснованно снижены размеры стимулирующих выплат 820 медицинским работникам. Размер невыплаченной заработной платы превысил 6 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Прокурор внес главврачу больницы представление и возбудил дела об административных правонарушениях.

Только после этого работники больницы получили все причитающиеся им выплаты — более 6 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что алтайским медикам выделили 91,5 млн рублей на «коронавирусные доплаты» — на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Накануне глава регионального минздрава Дмитрий Попов рассказал, как распределят деньги. Он отметил, что размер доплат будет существенно разниться в зависимости от квалификации и статуса медработника.