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Томенко сделал предложение кабмину: надбавки для уборщиц и лифтеров в больницах на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Instagram о нескольких предложениях от региона по поддержке сотрудников медучреждений, которые остались «в тени».

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

5 мая Томенко принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В ходе мероприятия он передал предложения по поддержке некоторых категорий работников медицинских учреждений.

«Мы знаем, что по решению президента России Владимира Путина стимулирующие выплаты получают врачи и медсестры, а также водители автомобилей скорой медицинской помощи, которые работают с заразившимися людьми. Однако, бесперебойную работу ковидных госпиталей обеспечивают и другие специалисты — уборщики, лифтеры, кастелянши, слесари-сантехники, электрики и другие», — указал Томенко на несправедливость.

На совещании губернатор довел до сведения руководство страны, что также нельзя забывать о сотрудниках диагностических центров, которые проводят тестирование и подвержены риску заражения.

«Я попросил на федеральном уровне установить доплаты стимулирующего характера и для таких специалистов. Всего их в крае насчитывается более 480 человек», — отметил Томенко.

Еще одно предложение касается расширения мер поддержки санаторных организаций, которые находятся в простое в апреле и мае — полностью лишены возможности привлекать средства на выплату зарплаты работникам, перечисление налогов и так далее.

«Поэтому, на мой взгляд, санатории нашей здравницы Белокурихи нуждаются в отдельных мерах поддержки, таких как безвозмездная финансовая помощь из федерального бюджета на выплату заработной платы и другие неотложные нужды», — отметил Томенко.

Губернатор уверен, что выправить ситуацию поможет предоставление кредитов с минимальной или даже нулевой ставкой, отсрочка по уплате таких займов и процентов по ним, а также отсрочка по коммунальным платежам.

Эти предложения Алтайского края приняты к рассмотрению правительством РФ, подытожил глава региона.

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