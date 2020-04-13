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Жизнь

На доплаты алтайским медикам выделили около 180 млн рублей из резерва правительства

Из резервного фонда правительства России выделили более 45 млрд рублей на стимулирующие выплаты врачам, которые помогают заболевшим коронавирусом. Распоряжение от 12 апреля, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Из всей суммы почти 180 млн рублей отправится в Алтайский край.

Ранее altapress.ru писал, что для финансовой поддержки медицинских работников, работающих в условиях распространения нового коронавируса, Алтайскому краю достанется 91,4 млн рублей.

Размер доплат будет существенно разниться в зависимости от квалификации и статуса медицинского работника: доплата врачам со ставит 100% среднемесячного дохода. Средний персонал получит 50%, младший — 30%.

Согласно распоряжению, из резервов правительства РФ Республика Алтай получит 20 млн рублей. По данным на 13 апреля, больных коронавирусом в регионе нет.

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