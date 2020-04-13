На доплаты алтайским медикам выделили около 180 млн рублей из резерва правительства

Из всей суммы почти 180 млн рублей отправится в Алтайский край.
Ранее altapress.ru писал, что для финансовой поддержки медицинских работников, работающих в условиях распространения нового коронавируса, Алтайскому краю достанется 91,4 млн рублей.
Размер доплат будет существенно разниться в зависимости от квалификации и статуса медицинского работника: доплата врачам со ставит 100% среднемесячного дохода. Средний персонал получит 50%, младший — 30%.
Согласно распоряжению, из резервов правительства РФ Республика Алтай получит 20 млн рублей. По данным на 13 апреля, больных коронавирусом в регионе нет.