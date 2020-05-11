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11 мая 26°C
Коронавирус

Минздрав РФ раскритиковал сибирские больницы, где хитро урезали «коронавирусные доплаты»

Минздрав России пообещал разобраться с сокращением стимулирующих выплат сотрудникам медучреждений за работу с коронавирусом.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Напомним, ранее в центре скандала оказалась больница в Новосибирской области, где сотрудники получили 200−300 рублей доплаты за опасную работу во время пандемии — об этом рассказал водитель «скорой».

В Минздраве РФ подчеркнули, что до 30 апреля в регионы перечислили средства на выплаты до 15 мая медикам и другому персоналу больниц, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Конкретный перечень подразделений медорганизации и должностей медработников, на которых распространяются выплаты, определяет руководитель — главврач.

«Мы получаем тревожные сигналы из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей <…> Медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе в зависимости от его должности и исходя от времени, которое он отработал», — сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

Объяснила она и принцип так называемой президентской надбавки, которая выплачивается в размере не более 100% на 1 ставку.

Если медработник работает на 0,5 ставки — он получает 50% надбавки, а если на 2 ставки, то все равно получает 1 выплату. При этом выплаты могут уменьшаться лишь по причине невыхода на работу — например, по причине отпуска или больничного — пропорционально числу отработанных в течение месяца смен.

«Хочу отметить, что стремление некоторых руководителей медорганизаций „оптимизировать“ выплаты и рассчитывать исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19 — по минутам, не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки», — заявила Семенова.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

Ранее водитель Искитимской центральной горбольницы рассказал о выплате 250 рублей в качестве стимулирующей надбавки за работу с зараженными коронавирусом пациентами.

При этом в начале апреля президент России Владимир Путин заявил, что водителям «скорых», которые работают с коронавирусными больными, необходимо доплачивать по 25 тыс. рублей в месяц.

Пока инициатива дошла до непосредственного получателя, она сократилась в сто раз — до 250 рублей. Теперь стала понятна причина — на местах деньги на выплаты получили, но решили высчитывать по минутам.

Особенно интересен комментарий минздрава Новосибирской области, объясняющий выплаты. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

«На станции скорой медицинской помощи Центральной городской больницы Искитима по решению главного врача не создана специализированная, так называемая „коронавирусная“ бригада из-за единичного количества пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в Искитимском районе. По этой причине сотрудникам, осуществляющим перевозку пациентов данной категории, начислена надбавка в соответствии с фактическим количеством часов, которые заняла транспортировка», — разъяснили в ведомстве.

Получается, что медработники и водители работают якобы с небольшим количеством зараженных, но спецбригадой их не назвали — значит и выплаты не положены в обещанном объеме. Как говорится, безвыходных ситуаций не бывает, везде найдется какая-нибудь хитрость.

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