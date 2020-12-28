Алтайские власти компенсируют бизнесу 50% трат на противопожарные системы

Правительство Алтайского края в сложных экономических условиях субсидирует представителям малого и среднего бизнеса установку автоматических систем противопожарной защиты, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Такое решение в целях стимулирования соблюдения предпринимателями требований пожарной безопасности в МЧС приняли совместно с управлением края по развитию предпринимательства и уполномоченным по правам предпринимателей.

Бизнесмены, которые установили в своих зданиях автоматические системы противопожарной защиты имеют право подать заявку на получение субсидии в размере 50% от затрат на приобретение и монтаж оборудования.

Оборудование должно быть новым, приобретенным у производителя либо официального дистрибьютора или официального партнера, со сроком полезного использования не менее двух лет.

«Кроме этого принято решение о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления некоммерческой организацией микрозаймов компанией „Алтайский фонд микрозаймов“ заемных денежных средств на льготных условиях», — отметили в ведомстве.

По специальной программе финансирования приобрести и монтировать противопожарные системы можно с применением годовой ставки в размере 3,5%.

Ранее в Алтайском крае анонсировали субсидирование части затрат субъектам туристской индустрии за покупку оборудования и средств против распространения коронавируса.