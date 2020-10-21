Власти компенсируют алтайскому турбизнесу затраты в период пандемии

В Алтайском крае будут субсидировать часть затрат субъектам туристской индустрии за покупку оборудования и средств против распространения коронавируса. Об этом сообщили в краевом управлении туризма.

Получить субсидию можно за покупки с 1 апреля по 30 сентября антибактериального оборудования и дезинфицирующие средства, а также за проведение соответствующих процедур на объектах проживания и размещения туристов.

Также власти компенсируют затраты по оплате электроэнергии и аренды офисов с 1 апреля по 30 июня.

«Объем субсидии составит до 80% от фактически понесенных затрат, подтвержденных документально, но не более 30 тысяч рублей на одного заявителя по каждому виду затрат. Для заявителей, осуществляющих деятельность в средствах размещения с номерным фондом более 50 мест, размер субсидии по каждому виду затрат не может превышать 200 тысяч рублей», — уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что с 15 октября в России стартовал второй этап программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. До 5 декабря 2020 года россияне смогут приобрести туры с кешбэком на новых условиях.