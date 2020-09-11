Алтайские власти решили продать «Китайский рынок», бийский автовокзал и даже качели в приюте

Согласно постановлению от 9 сентября, в прогнозный план приватизации на 2018−2020 годы внесли несколько десятков объектов.

Возглавило список сельскохозяйственное АКГУП «Бийское», которое намерены преобразовать в акционерное общество. Судя по всему, с последующей продажей акций на аукционе.

Сразу на аукцион отправятся 100% акций АО «Торгово-производственный комплекс» — управляющей компании «Китайского рынка», расположенного в Барнауле на проспекте Космонавтов.

«Номинальной стоимостью 16,376 млн рублей», — оценили власти весь пакет акций «Китайского рынка».

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

По такому же принципу избавятся от семи типографий — Алейской, Благовещенской, Змеиногорской, Каменской, Новоалтайской, Рубцовской и Славгородской.

Самая дешевая из типографий — Змеиногорская (1,521 млн рублей), самая дорогая — Рубцовская (16,616 млн).

С молотка уйдет и «Бийский автовокзал», номинальная стоимость 100% акций которого — 2,679 млн рублей.

Также в списке оказались земельные участки и здания бани, гаража и приюта, вместе с качелями и детскими горками.