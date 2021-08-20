Алтайские власти сократят число автомобилей в зоне действия общественного транспорта

По поручению президента Владимира Путина в правительстве Алтайского края работают над стратегией цифровизации разных отраслей экономики. Краевой минтранс предложил к реализации три направления цифровой трансформации своей отрасли, чтобы, в частности, сократить долю «серых» перевозок при оплате проезда наличными и число автомобилей в зоне действия общественного транспорта.

Первой составляющей в ведомстве назвали использование системы контроля дорожных фондов, информационных систем учета, планирования работ и затрат на проектирование, а также строительство, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры.

Это позволит сократить затраты и сроки строительства.

Вторым пунктом стало создание «зеленого цифрового коридора пассажира» — это единые цифровые сервисы для предоставления льгот и субсидий на транспорте, идентификации пассажиров, построение оптимальных маршрутов и выстраивание информационно-навигационного процесса пассажирских поездок.

Рейд по общественному транспорту. Анна Зайкова

Это даст возможность сократить число жителей, которые ежедневно используют автомобиль в зоне действия общественного транспорта.

Третий пункт — создание цифрового управления транспортным комплексом. Это обмен данными с единым ситуационно-информационным центром при Минтрансе России, развитие предиктивного обслуживания и ремонта транспортной инфраструктуры с помощью технологий искусственного интеллекта, что позволит снизить сумму годового материального ущерба от ЧС на транспорте, а также сократит время принятия решений при возникновении кризисных ситуаций.

«В современном мире транспортная составляющая существенно меняется, с течением времени создается цифровая транспортная инфраструктура, с помощью которой можно решить проблему высокой аварийности ввиду человеческого фактора, высокой доли „серых“ перевозок при оплате проезда наличными, повысить эффективность пассажирских перевозок», — заявили в правительстве.

Ранее стало известно, что в Барнауле будут создавать интеллектуальную транспортную систему с автоматизацией процессов дорожного движения.