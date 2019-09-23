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23 сентября 15°C

Алтайские заводы вновь выставят на торги, но теперь с дисконтом

На 24 сентября намечены повторные торги на право заключения аренды производственных мощностей Барнаульского и Бийского маслоэкстракционных заводов. Первый аукцион не состоялся, хотя на него заявлялось сразу пять участников.

На заводе "АгроСиб-Раздолье".
На заводе "АгроСиб-Раздолье".
Олег Богданов

Торги должны были состояться 17 сентября, однако никто из его участников не сделал ценовых предложений. Начальная стоимость аренды двух заводов тогда составляла 27 млн рублей в месяц.

За эти средства потенциальный управленец получал во временное пользование заводскую недвижимость, транспорт и оборудование, находящееся в залоге у Промсвязьбанка.

На следующих торгах стоимость аренды уже будет ниже — 24,3 млн рублей в месяц.

Как сейчас работают предприятия?

С августа 2018 года арендатором производственных мощностей «Юга Сибири» является федеральная компания «Благо».

Ранее в пресс-службе холдинга сообщили, что «Благо» планирует участвовать в торгах. Мало того, инвестор не исключает возможности, что со временем станет полноправным собственником.

Производство лецитина на &quot;АгроСиб-Раздолье&quot;.
Производство лецитина на «АгроСиб-Раздолье».
Олег Богданов

В компании также подчеркивают, что на заводах продолжается подготовка к новому сезону переработки сырья, прорабатывается закупочная кампания и завершается плановый ремонт.

С октября по декабрь, после уборки сырья нового урожая, запланированная загрузка маслоэкстракционных заводов в Бийске и Барнауле составит около 90%, подчеркивают в «Благо».

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