Алтайские заводы вновь выставят на торги, но теперь с дисконтом

Торги должны были состояться 17 сентября, однако никто из его участников не сделал ценовых предложений. Начальная стоимость аренды двух заводов тогда составляла 27 млн рублей в месяц.
За эти средства потенциальный управленец получал во временное пользование заводскую недвижимость, транспорт и оборудование, находящееся в залоге у Промсвязьбанка.
На следующих торгах стоимость аренды уже будет ниже — 24,3 млн рублей в месяц.
Как сейчас работают предприятия?
С августа 2018 года арендатором производственных мощностей «Юга Сибири» является федеральная компания «Благо».
Ранее в пресс-службе холдинга сообщили, что «Благо» планирует участвовать в торгах. Мало того, инвестор не исключает возможности, что со временем станет полноправным собственником.
В компании также подчеркивают, что на заводах продолжается подготовка к новому сезону переработки сырья, прорабатывается закупочная кампания и завершается плановый ремонт.
С октября по декабрь, после уборки сырья нового урожая, запланированная загрузка маслоэкстракционных заводов в Бийске и Барнауле составит около 90%, подчеркивают в «Благо».