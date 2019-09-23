Алтайские заводы вновь выставят на торги, но теперь с дисконтом

На 24 сентября намечены повторные торги на право заключения аренды производственных мощностей Барнаульского и Бийского маслоэкстракционных заводов. Первый аукцион не состоялся, хотя на него заявлялось сразу пять участников.

Торги должны были состояться 17 сентября, однако никто из его участников не сделал ценовых предложений. Начальная стоимость аренды двух заводов тогда составляла 27 млн рублей в месяц.

За эти средства потенциальный управленец получал во временное пользование заводскую недвижимость, транспорт и оборудование, находящееся в залоге у Промсвязьбанка.

На следующих торгах стоимость аренды уже будет ниже — 24,3 млн рублей в месяц.

Как сейчас работают предприятия?

С августа 2018 года арендатором производственных мощностей «Юга Сибири» является федеральная компания «Благо».

Ранее в пресс-службе холдинга сообщили, что «Благо» планирует участвовать в торгах. Мало того, инвестор не исключает возможности, что со временем станет полноправным собственником.

Производство лецитина на «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

В компании также подчеркивают, что на заводах продолжается подготовка к новому сезону переработки сырья, прорабатывается закупочная кампания и завершается плановый ремонт.

С октября по декабрь, после уборки сырья нового урожая, запланированная загрузка маслоэкстракционных заводов в Бийске и Барнауле составит около 90%, подчеркивают в «Благо».