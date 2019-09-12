Федеральный инвестор впервые заявил о намерениях выкупить проблемные заводы на Алтае

ГК «Благо» планирует не только участвовать в торгах на право аренды активов Бийского и Барнаульского маслоэкстракционных заводов, но и в дальнейшем намерена стать их полноправным собственником. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе компании.

На площадки двух крупнейших заводов на Алтае по выпуску растительного масла «Благо» зашло в сентябре прошлого года.

«ГК „Благо“ обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешительной документацией. Компания наладила эффективный процесс производства и сбыта продукции. Так, в 2019 году одним из ключевых направлений экспорта стал Китай. Доля КНР в объеме всех экспортных отгрузок в I полугодии 2019 года составила 21%. При этом более 95% отгрузок в эту страну осуществляются именно с площадок в Барнауле, Бийске и Омске. Это позволяет оценивать нас как эффективного и сильного арендатора и рассчитывать на положительный исход как торгов на продление аренды, так торгов на приобретение имущества», — говорится в официальном сообщении.

В компании также подчеркивают, что на заводах продолжается подготовка к новому сезону переработки сырья, прорабатывается закупочная кампания и завершается плановый ремонт.

На заводе «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

С октября по декабрь, после уборки сырья нового урожая, запланированная загрузка маслоэкстракционных заводов в Бийске, Барнауле и Омске составит около 90%, подчеркивают в «Благо».

Когда пройдут торги?

17 сентября должны состояться торги на право заключения договора аренды мощностей Бийского и Барнаульского маслоэкстракционных заводов. Все активы находятся в залоге у Промсвязьбанка. Начальная стоимость аренды — 27 млн рублей в месяц.

Процедура проводится в рамках дела о банкротстве компании «Юг Сибири», в которую ранее входили предприятия.