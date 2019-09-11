Для двух крупных заводов на Алтае найдут нового арендатора

Маслоэкстракционные заводы в Барнауле и Бийске в ближайшее время могут обрести нового управленца. В рамках процедуры банкротства компании «Юг Сибири», в структуру которой входили предприятия, проведут торги на право заключения договора аренды их мощностей.

В объявлении о торгах говорится, что имущество заводов — недвижимость, транспорт и оборудование, находящееся в залоге у Промсвязьбанка, будет выставлено единым лотом.

Начальная стоимость аренды — 27 млн рублей в месяц. Аукцион пройдет 17 сентября.

Также в ближайшее время арендатора могут найти и на активы «Юга Сибири» в Омской области. Там у бывшего алтайского холдинга также имелся маслоэкстракционный завод.

Как сейчас работают предприятия?

С августа 2018 года арендатором производственных мощностей «Юга Сибири» является федеральная компания «Благо».

Источники, близкие к происходящему, утверждают, что положение у арендатора достаточно шаткое. Якобы на заводах до минимума сократили объем закупа сои и рапса. Предприятия в Бийске и Омске все лето работали на условиях сокращенной рабочей недели.

Это косвенно подтверждают и данные статистики, которые фиксируют в первом полугодии снижение производства растительного масла на Алтае.

На предприятии «Юг Сибири». Олег Богданов

В пресс-службе «Благо» в июле утверждали обратное и заверяли, что «ведут активную подготовку к старту нового аграрного сезона».

Будет ли нынешний арендатор участвовать в предстоящих торгах, неизвестно.