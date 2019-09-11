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11 сентября 11°C

Для двух крупных заводов на Алтае найдут нового арендатора

Маслоэкстракционные заводы в Барнауле и Бийске в ближайшее время могут обрести нового управленца. В рамках процедуры банкротства компании «Юг Сибири», в структуру которой входили предприятия, проведут торги на право заключения договора аренды их мощностей.

"АгроСиб Раздолье" запустило новую линию по розливу масла.
"АгроСиб Раздолье" запустило новую линию по розливу масла.
Анна Зайкова

В объявлении о торгах говорится, что имущество заводов — недвижимость, транспорт и оборудование, находящееся в залоге у Промсвязьбанка, будет выставлено единым лотом.

Начальная стоимость аренды — 27 млн рублей в месяц. Аукцион пройдет 17 сентября.

Также в ближайшее время арендатора могут найти и на активы «Юга Сибири» в Омской области. Там у бывшего алтайского холдинга также имелся маслоэкстракционный завод.

Как сейчас работают предприятия?

С августа 2018 года арендатором производственных мощностей «Юга Сибири» является федеральная компания «Благо».

Источники, близкие к происходящему, утверждают, что положение у арендатора достаточно шаткое. Якобы на заводах до минимума сократили объем закупа сои и рапса. Предприятия в Бийске и Омске все лето работали на условиях сокращенной рабочей недели.

Это косвенно подтверждают и данные статистики, которые фиксируют в первом полугодии снижение производства растительного масла на Алтае.

На предприятии &quot;Юг Сибири&quot;.
На предприятии «Юг Сибири».
Олег Богданов

В пресс-службе «Благо» в июле утверждали обратное и заверяли, что «ведут активную подготовку к старту нового аграрного сезона».

Будет ли нынешний арендатор участвовать в предстоящих торгах, неизвестно.

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