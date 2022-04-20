Алтайские зернопереработчики обходят санкции и хорошо зарабатывают на экспорте

За три месяца 2022 года зерноперерабатывающие предприятия региона значительно увеличили объемы поставок, об этом сообщает Алтайпищепром. Общая стоимость продукции составила 17 млн долларов, что на 63% больше того, что удалось заработать за аналогичный период прошлого года.

В структуре экспорта продуктов перемола лидирующее место занимают крупа и зерновые хлопья, поставки которых в первом квартале 2022 года составили 21 тыс. тонн на сумму 14 млн долларов.

В пятерку импортеров алтайской крупы вошли Узбекистан (5,5 тыс. тонн), Грузия (1,9 тыс. тонн), Азербайджан (2,2 тыс. тонн), Монголия (1,5 тыс. тонн) и Белоруссия (1,5 тыс. тонн).

Поставки муки за рубеж составили почти 7,5 тыс. тонн стоимостью $3 млн. Ключевыми покупателями данной сельхозпродукции стали Афганистан (5,5 тыс. тонн), Узбекистан (670 тонн) и Туркмения (618 тонн).

В конце марта, комментируя вопрос экспорта в условиях санкций, начальник Алтайпищепрома Александр Большаков рассказал, что поставки продовольствия продолжаются вопреки логистическим проблемам. По его словам, только за 10 дней прошлого месяца в Европу были отгружены партии меда и рыбы.

Рыба , морепродукты pixabay.com/

Куда вывозят продукты

Осенью 2021 года портал «Агроэкспорт» сообщал, что алтайское продовольствие отправляется в основном в страны Юго-Восточной Азии, Восточной и Северной Европы. Всего же было отправлено продукции на 432 млн долларов.

Напомним, согласно государственной стратегии Алтайский край к 2024 году должен ежегодно экспортировать продовольственные товары на 501 млн долларов.