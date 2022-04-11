«Нет возможности, честное слово»: алтайские фермеры эмоционально обсудили зерновую систему контроля

С конца февраля в Алтайском крае начали тестировать новую информационную систему прослеживаемости зерна. Опробовать ее перед официальным внедрением можно добровольно, но интереса у самих сельхозпроизводителей особого нет. Фермеры объясняют: многие их коллеги в селах даже не знают о том, что такое ФГИС «Зерно». Те же, кто погрузился в вопрос, пребывают в шоке и не знают, как все это будет работать на деле.

Что на данный момент известно

Оператором новой системы является федеральный центр «АгроАналитики», ведомство уже имеет определенный опыт по аккумулированию данных о состоянии дел в АПК.

С 1 июля 2022 года работы у него прибавится. С этого дня российские сельхозпроизводители пока в добровольном порядке начнут вносить в электронную систему «Зерно» определенные данные о себе: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика.

У индивидуальных предпринимателей свой список, в законе он тоже прописан.

Кроме того, в систему будет включаться информация обо всей собранной сельхозпродукции, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Мария Шостак, руководитель «Центра оценки качества зерна», который в этой цепочке станет непосредственным участником, 8 апреля на совещании Союза крестьянских (фермерских) формирований, объяснила: изначально было предложение проверять каждый выезжающий с поля грузовик.

Но затем сошлись на том, что тотальной проверке будут подвергаться сформированные партии продукции. На каждую из них производитель должен будет иметь декларацию соответствия, фитосанитарные сертификаты. Без них продажа ни на экспорт, ни внутри страны будет невозможна.

Вот тут-то и возникают проблемы.

О чем говорят фермеры

Михаил Авдеев, директор хозяйства «Вектор», приехал на совещание фермеров из Троицкого района. По его словам, о том, что в растениеводстве внедряется система прослеживаемости, он узнал две недели назад.

Посевная. vestikavkaza.ru.

Фермер утверждает: многие его коллеги в районе об этом даже не слышали. В местной администрации от всех вопросах, касательных ФГИС «Зерно», стараются открещиваться.

При этом у самого Авдеева, погрузившегося в тему, возникло больше вопросов, нежели ответов. Например, как вносить электронную информацию тем хозяйствам, что работают в селах без интернета.

Или что делать мелким фермерам, которые не имеют весовых хозяйств и не могут с высокой точностью на месте определить объем собранного урожая? Еще больше волнует крестьян, как и в какие сроки в разгар уборочной будет производиться оценка зерна нового урожая.

Михаил Авдеев,

директор сельхозпредприятия «Вектор» ( Троицкий район):

Нам дается на внесение информации всего лишь пять дней. И после этого включается Центр оценки качества зерна. Но в законе никак не прописан наш механизм взаимодействия. Это будет уведомительный порядок или как? Сколько будет длиться процесс получения анализов? Без электронных документов мы не сможем реализовывать продукцию, и в момент уборки — это серьезная проблема. Особенно в сегодняшних реалиях, когда приходится рассчитывать только на свои средства. Получить мы их можем только, собрав и продав зерно.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Мария Шостак постаралась фермеров успокоить: центр оценки расширяет штат, закупает дополнительный автотранспорт для командировок по краю и мобильные лаборатории. Но точно ли этого будет достаточно, однозначно ответить она не смогла.

Тот же Авдеев утверждает: опыт подобного взаимодействия у него есть. Хозяйство уже сталкивалось с проблемой реализации животноводческой продукции, когда ветврач не мог вовремя выписать соответствующие сертификаты.

«А если ваш сотрудник заболеет, уволится, уйдет в декрет, нам-то что делать? Ждать?», — обратился фермер к Марии Шостак.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Увы, однозначных ответов на многие вопросы ни у проверяющих, ни у контролирующих органов, ни у властей пока нет.

Что говорят в Россельхознадзоре

Андрей Миронов, руководитель управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, полагает: первое, что должны сделать аграрии — это научиться непосредственно работать в системе.

По его словам, в 2017 году, когда в России стартовала программа «Меркурий», контролирующая оборот молока и молочной продукции, проблем и непонимания было еще больше. «Мы были безграмотные все», — заявил Миронов.

Губернатор Виктор Томенко оценил ход посевной кампании. Антон Червяков / altairegion22.ru

Андрей Миронов,

руководитель Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай:

У нас и сейчас иногда возникают вопросы по системе «Меркурий», но они носят текущий характер. Поверьте, со временем мы сможем отработать механизмы и ФГИС «Зерно». Сейчас важно научить ваших специалистов в ней работать.

Мария Шостак утверждает: с 24 февраля программа уже работает в тестовом режиме, но интереса со стороны алтайских сельхозпроизводителей к ней нет. Из тысяч тех, кто обязан будет через полгода вносить в нее информацию в обязательном порядке, зарегистрировались всего 30.

Для сравнения, в Красноярском крае их уже 250.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

О чем говорят в объединении

Союз крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края тему новой зерновой системы поднимал уже не единожды. Мысль одна — внедрение ФГИС надо либо отсрочить, чтобы дать хозяйствам время подготовиться, либо вообще отменить.

Михаил Авдеев объясняет: информацию о собранном урожае он и так подает по форме «Фермер-2». Так что логичен вопрос, зачем усложнять и дублировать эти обязанности? По его словам, нет понимания у сельхозпроизводителей по инструментам контроля.

Михаил Авдеев,

директор сельхозпредприятия «Вектор» ( Троицкий район):

Все говорят, что система нужна, чтобы бороться с теневой продажей зерна. Как на деле это будет происходить? Представим: я внес в программу информацию, что у меня есть 10 тонн пшеницы на складе. Кто-то будет ее повторно взвешивать и перепроверять?

Председатель алтайского союза фермеров Александр Балаков утверждает: работу ФГИС «Зерно» сейчас обсуждают на всех уровнях. Самый главный вопрос — будет ли от нее эффект? «В марте на „Зимней зерновой конференции“ я спросил, есть ли мировой опыт подобного отслеживания. Оказалось, что подобной системы нет больше ни в одной стране», — рассказал Балаков.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Он предложил собравшимся еще раз выступить с инициативой о пересмотре работы ФГИС. «У многих нет возможности ее внедрения, честное слово!» — добавил фермер.

О чем говорят молочники

Олег Махнаков, руководитель крупного сельхозкооператива «Колос» в Тальменском районе, о системах контроля знает не понаслышке. Его предприятие вносит данные в «Меркурий» — это раз, используют маркировку «Честный знак» — это два.

И особого восторга у молочника это не вызывает. По его словам, аграриям надо быть готовым, что на попятную государство не пойдет и ничего отменять не будет. В этом случае внедрение ФГИС «Зерно» повлечет за собой увеличение штата сотрудников, затрат и возможных проблем.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

По словам Олега Махнакова, были случаи, когда торговые сети не принимали его высококачественный сыр только потому, что оказался подтертым штрих-код «Честного знака».

Система контроля по зерну должна заработать в России 1 сентября 2022 года.