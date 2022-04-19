«Юра, заходи!»: алтайские фермеры решили объединяться, чтобы противостоять переделу земли

История земельного аукциона в Ребрихинском районе, в результате которого цена на участок взлетела до рекордных показателей, в начале апреля громко прозвучала на весь Алтайский край. Сначала о ней рассказали губернатору Виктору Томенко, а затем эмоционально обсудили сами фермеры на ежегодном собрании. Они признают: примеры такие совсем не единичны. Переоформление земель для многих из них становится проблемой и ведет прямой дорогой в суд.

Что произошло в Ребрихе

На небольшой участок земли в 124 га фермер Юрий Бакушкин зашел два года назад. По его словам, взять землю в оборот попросили в районной администрации. Участок у дороги был брошен — без хозяина порос бурьяном.

«Мне так и сказали: „Юра, заходи“. Я и подумать не мог, что потом возникнут проблемы», — объяснил фермер.

В первый год землю Александр Бакушкин вспахал и оставил под пар, на второй — засеял рапсом, а на третий ему сказали — хватит, мол, баста.

По словам фермера, договор на аренду у него оформлялся только на 11 месяцев, так как земля была не размежеванная. Когда сельсовет все-таки провел эту работу, участок был выставлен на аукцион.

Список претендентов оказался внушительный, помимо самого Бакушкина, на землю претендовали агрофирма «Черемновская» (входит в московскую структуру «Доминант»), крупный федеральный холдинг «КДВ» (владелец сети супермаркетов «Ярче!») и барнаульская компания «Орбита».

Уборка сахарной свеклы в Алтайском крае. Сентябрь , 2015. Анна Зайкова

Уступать никто не хотел, в итоге цена арендного участка из фонда перераспределения взлетела до 12,5 тыс. рублей за гектар. При том, что средняя по району — около 500 рублей. Победителям была признана агрофирма «Черемновская».

По словам Александра Бакушкина, нормально работать при такой арендной плате он бы не смог — она экономически не оправдана. Тогда только за землю пришлось бы отдавать с каждого гектара около восьми центнеров зерна.

Без 124 га хозяйство Бакушкина не осиротеет, но, как он сам признается, факт случившегося его тревожит. У фермера еще есть земля, срок аренды которой истекает через несколько лет.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

В 2022 году друзьями по несчастью Бакушкина стали еще два фермера и одно сельхозпредприятие. Все также лишились земли, которую администрация Боровлянского сельсовета решила выставить на аукцион. Сейчас свое право на нее они отстаивают в суде.

О чем говорят в Панкрушихе

Что такое земельные бои местного масштаба, директор «Панкрушихинского агропромснаба» знает не понаслышке. Еще в 2021 году в их район зашла дочерняя структура томской «КДВ Групп» — компания «КДВ Агрохолдинг».

Местом ее дислокации стало село Романово. Инвестор занял там земли полуразвалившегося хозяйства «Хлебороб». У пайщиков особого выбора не было — доли свои они передали новому резиденту.

Посевная. vestikavkaza.ru.

Когда же в районе начали вновь активно скупать землю у населения, заговорили о приходе еще одного «варяга». Ажиотаж возник такой, что доли (около 23 га) молниеносно подорожали до 180 тыс. рублей — сумма для Панкрушихи невероятная.

Сергей Топчиев два месяца назад рассказывал altapress.ru, что так называемый инвестор приехал к ним «с большим мешком денег». Схема внедрения такова: договаривается с пайщиками, те, убедившись, что арендующий участок фермер выкупить его по высокой цене не в состоянии, передают право на земли.

Дальше формальный повод разорвать договор аренды можно найти, и дело сделано. По такой схеме «Панкрушихинский агропромснаб» уже лишился 400 га, а в дальнейшей перспективе — еще 2 тыс. га.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Как утверждает Сергей Топчиев, за прошедшие два месяца ситуация ничуть не изменилась. В администрации района обращения фермеров все так же игнорируют. Цены на паевую землю продолжают расти.

О чем говорили на собрании

Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, не скрывает: ситуация с сельскохозяйственной землей в районах тревожная. Сам он, как руководитель группы хозяйств, уже столкнулся с этой проблемой.

Схема, как в Панкрушихе — цена на паи возросла, земли оказались скуплены. Новые хозяева предприятие Балакова не выгоняют, но предупреждают — сотрудничество будет выстраиваться на новых условиях.

Александр Балаков , председатель Союза крестьянских ( фермерских) формированй Алтайского края. Дмитрий Лямзин

Директор сельскохозяйственного кооператива «Колос» Олег Махнаков, отмечает: фермеров, исправно работающих на участках из фонда перераспределения, защищает статья Земельного кодекса.

«В документе черным по белому написано, что если сельхозпроизводитель обрабатывал землю и к нему никаких претензий у закона нет, он может в заявительном порядке продлить договор аренды, и администрация должна пойти ему навстречу. К сожалению, в муниципалитетах такого не происходит. Каждый трактует закон по- своему», — рассказал Олег Махнаков.

По его словам, есть еще одна проблема — это сроки аренды. Все чаще власти на местах предлагают сельхозпроизводителям землю на пять, семь или 10 лет, не дольше.

«Для животноводства это совершенно не приемлемо и даже меньше, чем период окупаемости проектов», — добавил Махнаков.

Коровы. Животноводство. СС0

Александр Балаков утверждает: решать земельные вопросы фермеров надо совместными усилиями. Для этого в союзе создают специальную рабочую группу с привлечением опытных юристов и просят аграриев сообщать о возникающих проблемах.

Что еще предлагают фермеры