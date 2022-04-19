19 апреля
Алтайское поле
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Экономика

«Юра, заходи!»: алтайские фермеры решили объединяться, чтобы противостоять переделу земли

История земельного аукциона в Ребрихинском районе, в результате которого цена на участок взлетела до рекордных показателей, в начале апреля громко прозвучала на весь Алтайский край. Сначала о ней рассказали губернатору Виктору Томенко, а затем эмоционально обсудили сами фермеры на ежегодном собрании. Они признают: примеры такие совсем не единичны. Переоформление земель для многих из них становится проблемой и ведет прямой дорогой в суд.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Что произошло в Ребрихе

На небольшой участок земли в 124 га фермер Юрий Бакушкин зашел два года назад. По его словам, взять землю в оборот попросили в районной администрации. Участок у дороги был брошен — без хозяина порос бурьяном.

«Мне так и сказали: „Юра, заходи“. Я и подумать не мог, что потом возникнут проблемы», — объяснил фермер.

В первый год землю Александр Бакушкин вспахал и оставил под пар, на второй — засеял рапсом, а на третий ему сказали — хватит, мол, баста.

По словам фермера, договор на аренду у него оформлялся только на 11 месяцев, так как земля была не размежеванная. Когда сельсовет все-таки провел эту работу, участок был выставлен на аукцион.

Список претендентов оказался внушительный, помимо самого Бакушкина, на землю претендовали агрофирма «Черемновская» (входит в московскую структуру «Доминант»), крупный федеральный холдинг «КДВ» (владелец сети супермаркетов «Ярче!») и барнаульская компания «Орбита».

Уборка сахарной свеклы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Уборка сахарной свеклы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Анна Зайкова

Уступать никто не хотел, в итоге цена арендного участка из фонда перераспределения взлетела до 12,5 тыс. рублей за гектар. При том, что средняя по району — около 500 рублей. Победителям была признана агрофирма «Черемновская».

По словам Александра Бакушкина, нормально работать при такой арендной плате он бы не смог — она экономически не оправдана. Тогда только за землю пришлось бы отдавать с каждого гектара около восьми центнеров зерна.

Без 124 га хозяйство Бакушкина не осиротеет, но, как он сам признается, факт случившегося его тревожит. У фермера еще есть земля, срок аренды которой истекает через несколько лет.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

В 2022 году друзьями по несчастью Бакушкина стали еще два фермера и одно сельхозпредприятие. Все также лишились земли, которую администрация Боровлянского сельсовета решила выставить на аукцион. Сейчас свое право на нее они отстаивают в суде.

О чем говорят в Панкрушихе

Что такое земельные бои местного масштаба, директор «Панкрушихинского агропромснаба» знает не понаслышке. Еще в 2021 году в их район зашла дочерняя структура томской «КДВ Групп» — компания «КДВ Агрохолдинг».

Местом ее дислокации стало село Романово. Инвестор занял там земли полуразвалившегося хозяйства «Хлебороб». У пайщиков особого выбора не было — доли свои они передали новому резиденту.

Посевная.
Посевная.
vestikavkaza.ru.

Когда же в районе начали вновь активно скупать землю у населения, заговорили о приходе еще одного «варяга». Ажиотаж возник такой, что доли (около 23 га) молниеносно подорожали до 180 тыс. рублей — сумма для Панкрушихи невероятная.

Сергей Топчиев два месяца назад рассказывал altapress.ru, что так называемый инвестор приехал к ним «с большим мешком денег». Схема внедрения такова: договаривается с пайщиками, те, убедившись, что арендующий участок фермер выкупить его по высокой цене не в состоянии, передают право на земли.

Дальше формальный повод разорвать договор аренды можно найти, и дело сделано. По такой схеме «Панкрушихинский агропромснаб» уже лишился 400 га, а в дальнейшей перспективе — еще 2 тыс. га.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

Как утверждает Сергей Топчиев, за прошедшие два месяца ситуация ничуть не изменилась. В администрации района обращения фермеров все так же игнорируют. Цены на паевую землю продолжают расти.

О чем говорили на собрании

Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, не скрывает: ситуация с сельскохозяйственной землей в районах тревожная. Сам он, как руководитель группы хозяйств, уже столкнулся с этой проблемой.

Схема, как в Панкрушихе — цена на паи возросла, земли оказались скуплены. Новые хозяева предприятие Балакова не выгоняют, но предупреждают — сотрудничество будет выстраиваться на новых условиях.

Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формированй Алтайского края.
Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формированй Алтайского края.
Дмитрий Лямзин

Директор сельскохозяйственного кооператива «Колос» Олег Махнаков, отмечает: фермеров, исправно работающих на участках из фонда перераспределения, защищает статья Земельного кодекса.

«В документе черным по белому написано, что если сельхозпроизводитель обрабатывал землю и к нему никаких претензий у закона нет, он может в заявительном порядке продлить договор аренды, и администрация должна пойти ему навстречу. К сожалению, в муниципалитетах такого не происходит. Каждый трактует закон по- своему», — рассказал Олег Махнаков.

По его словам, есть еще одна проблема — это сроки аренды. Все чаще власти на местах предлагают сельхозпроизводителям землю на пять, семь или 10 лет, не дольше.

«Для животноводства это совершенно не приемлемо и даже меньше, чем период окупаемости проектов», — добавил Махнаков.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Александр Балаков утверждает: решать земельные вопросы фермеров надо совместными усилиями. Для этого в союзе создают специальную рабочую группу с привлечением опытных юристов и просят аграриев сообщать о возникающих проблемах.

Что еще предлагают фермеры

Создать методичку по земельным вопросам

По словам Олега Махнакова, многие проблемы с землей возникают из-за незнания законодательной базы. Он попросил минсельхоз края разработать методичку, которая бы помогала сельхозпроизводителям ориентироваться в земельных нововведениях и правильно оформлять нужные документы.

Продумать механизмы индексации

В союзе утверждают, что понимают необходимость индексации арендной платы земли. Зачастую, именно это заставляет власти предоставлять участки не на 49 лет, как это практиковалось ранее, а на более короткие сроки. Фермеры предлагают продумать механизмы индексации в условиях действующих договоров.

Изменить условия аукционов

Александр Балаков рассказывает, что на сегодняшний день заявиться на аукцион по земле может любой претендент. Все чаще это делают компании, не относящиеся к сельскому хозяйству и располагающиеся в других регионах. В союзе предлагают допускать до торгов только тех участников, которые более трех лет зарегистрированы в конкретном районе, и ведут свою деятельность непосредственно в аграрном секторе.

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