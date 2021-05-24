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Экономика

Алтайские железнодорожники побили свой самый тяжелый рекорд

Алтайское отделение Западно-Сибирской железной дороги 21 мая сформировало и отправила 36 супертяжелых состава, прежний рекорд составлял 24 таких состава в сутки.

Железная дорога, грузовой поезд.
Железная дорога, грузовой поезд.
altapress.ru

О рекордном достижении рассказали в пресс-службе запсибжелдора.

Супертяжелый состав грузового поезда имеет вес 7−9 тыс. тонн. Если учесть, что грузовой вагон различной модификации может перевозить от 60 до 72 тонн груза, то получается, что каждый тяжелый товарняк составлял от 70 вагонов и более.

Всего с начала года алтайские железнодорожники сформировали 3647 тяжеловесных поезда, в том числе 733 — весом 9 тыс. тонн. Это говорит о постепенном восстановлении железнодорожных грузоперевозок в регионе.

Ранее altapress.ru сообщал, что из Алейска в Турцию железнодорожным транспортом была отправлена первая партия пшеничных отрубей весом 420 тонн.

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