Алтайские железнодорожники побили свой самый тяжелый рекорд

О рекордном достижении рассказали в пресс-службе запсибжелдора.

Супертяжелый состав грузового поезда имеет вес 7−9 тыс. тонн. Если учесть, что грузовой вагон различной модификации может перевозить от 60 до 72 тонн груза, то получается, что каждый тяжелый товарняк составлял от 70 вагонов и более.

Всего с начала года алтайские железнодорожники сформировали 3647 тяжеловесных поезда, в том числе 733 — весом 9 тыс. тонн. Это говорит о постепенном восстановлении железнодорожных грузоперевозок в регионе.

Ранее altapress.ru сообщал, что из Алейска в Турцию железнодорожным транспортом была отправлена первая партия пшеничных отрубей весом 420 тонн.