18 февраля -9°C
Алтайское поле
﻿
Экономика

Алтайские животноводы заработали сотни миллионов на быках и телочках

В 2021 году алтайские племенные предприятия больше чем на треть перевыполнили плановые значения по продаже скота. Внушительными оказались и суммы, которые удалось заработать.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Как сообщает министерство сельского хозяйства Алтайского края, за этот период хозяйства реализовали 3,2 тыс. голов молодняка КРС молочного и мясного направления. Всего же продано животных было почти 4 тыс. голов.

Более половины из них проданы внутри региона. Также покупателями алтайских племенных животных стали аграрии 11 регионов России и трех государств — Казахстана, Киргизии, Монголии.

В денежном выражении племенного молодняка алтайские хозяйства реализовали на сумму 400 млн рублей.

Факт

10−11 марта altapress.ru совместно с министерством сельского хозяйства Алтайского края проводит онлайн конференцию «Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы, проблемы, решения.

Программу мероприятия и подробную информацию об участии можно найти здесь.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость