Алтайские животноводы заработали сотни миллионов на быках и телочках

Как сообщает министерство сельского хозяйства Алтайского края, за этот период хозяйства реализовали 3,2 тыс. голов молодняка КРС молочного и мясного направления. Всего же продано животных было почти 4 тыс. голов.
Более половины из них проданы внутри региона. Также покупателями алтайских племенных животных стали аграрии 11 регионов России и трех государств — Казахстана, Киргизии, Монголии.
В денежном выражении племенного молодняка алтайские хозяйства реализовали на сумму 400 млн рублей.
Факт
10−11 марта altapress.ru совместно с министерством сельского хозяйства Алтайского края проводит онлайн конференцию «Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы, проблемы, решения.
Программу мероприятия и подробную информацию об участии можно найти здесь.