Алтайские животноводы заработали сотни миллионов на быках и телочках

В 2021 году алтайские племенные предприятия больше чем на треть перевыполнили плановые значения по продаже скота. Внушительными оказались и суммы, которые удалось заработать.

Как сообщает министерство сельского хозяйства Алтайского края, за этот период хозяйства реализовали 3,2 тыс. голов молодняка КРС молочного и мясного направления. Всего же продано животных было почти 4 тыс. голов.

Более половины из них проданы внутри региона. Также покупателями алтайских племенных животных стали аграрии 11 регионов России и трех государств — Казахстана, Киргизии, Монголии.

В денежном выражении племенного молодняка алтайские хозяйства реализовали на сумму 400 млн рублей.