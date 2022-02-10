10 февраля -15°C
Алтайское поле
﻿
Экономика

В Алтайском крае назвали районы, где есть «молочные реки, кисельные берега»

Минсельхоз Алтайского края опубликовал список районов с наибольшим объемом полученного молока за 2021 год.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Лидерство по валовому производству молока сохранил за собой Бийский район. В сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей в прошлом году получено 36 тыс. тонн молока.

В Хабарском районе, где основная доля производства приходится на сельхозпредприятия «Грана-Хабары», в прошлом году надоили 32,7 тыс. тонн молока. Сельхозпроизводители Заринского района в общей сложности произвели 30,8 тыс. тонн молока — это третий результат среди районов региона.

Напомним, именно в этом районе в 2021 году было анонсировано строительство масштабного молочного комплекса. Проект реализуется компанией «Румелко». Сумма инвестиций составит порядка 5 млрд рублей.

Молоко.
Молоко.
CC0

В Шелаболихинском районе в прошлом году надоили 26,7 тыс. тонн молока, в Немецком национальном — 25,9 тыс. тонн. В десятке районов-лидеров по валовому производству молока: Зональный, Топчихинский, Поспелихинский, Павловский, Шипуновский районы.

Факт

10−11 марта altapress.ru совместно с министерством сельского хозяйства Алтайского края проводит онлайн конференцию «Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы, проблемы, решения.

Программу мероприятия и подробную информацию об участии можно найти здесь.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость