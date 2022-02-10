В Алтайском крае назвали районы, где есть «молочные реки, кисельные берега»

Минсельхоз Алтайского края опубликовал список районов с наибольшим объемом полученного молока за 2021 год.

Лидерство по валовому производству молока сохранил за собой Бийский район. В сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей в прошлом году получено 36 тыс. тонн молока.

В Хабарском районе, где основная доля производства приходится на сельхозпредприятия «Грана-Хабары», в прошлом году надоили 32,7 тыс. тонн молока. Сельхозпроизводители Заринского района в общей сложности произвели 30,8 тыс. тонн молока — это третий результат среди районов региона.

Напомним, именно в этом районе в 2021 году было анонсировано строительство масштабного молочного комплекса. Проект реализуется компанией «Румелко». Сумма инвестиций составит порядка 5 млрд рублей.

Молоко. CC0

В Шелаболихинском районе в прошлом году надоили 26,7 тыс. тонн молока, в Немецком национальном — 25,9 тыс. тонн. В десятке районов-лидеров по валовому производству молока: Зональный, Топчихинский, Поспелихинский, Павловский, Шипуновский районы.