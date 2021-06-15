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Экономика

Алтайским производителям подсолнечного масла пообещали субсидии

Производители подсолнечного масла могут получить субсидии из бюджета Алтайского края, сообщает правительство региона.

Подсолнечное масло.
Подсолнечное масло.
Олег Богданов

Прием документов от производителей подсолнечного масла на получение субсидий продлится до 11 июля.

«Средства предназначены для возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией продукции в организации розничной торговли», — отметили в правительстве.

В отборе могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством подсолнечного масла.

На сайте алтайского управления пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям опубликовали объявление об отборе.

Ранее Минсельхоз России сообщил о снижении оптовых цен на подсолнечное масло.

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