Алтайским работодателям возместят затраты на антиковидные меры

Подать заявление на финансовое обеспечение профилактических мероприятий можно до 1 октября 2021 года.

«В перечень профилактических мероприятий, которые работодатели могут реализовать за счет ФСС, включены антиковидные меры. В 2021 году в рамках программы можно получить финансирование соцстраха на тестирование персонала, покупку масок и других СИЗ, антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, бесконтактных термометров, а также на закупку приборов и оборудования для мониторинга на рабочем месте здоровья сотрудников, работающих во вредных и опасных условиях», — говорится в сообщении.