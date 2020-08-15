Алтайский агроном мигрировал на Дальний Восток и добился рекордных урожаев

Выходец из Алтайского края Александр Шишаев, главный агроном димского участка сельхозпредприятия «Амурагрокомплекс», что в Амурской области, вместе с коллективом добился лучшей в регионе урожайности ячменя — 38,5 центнера с гектара. Он рассказал «Амурской правде», как у него это получилось.

Александр Шишаев работает на это предприятии шесть лет — перебрался в Приамурье из Алтайского края.

«Здесь главная проблема — переувлажнение почв, а на Алтае, наоборот — засуха, — говорит Александр Сергеевич. — Профессионал — это тот, кто старается получить богатый урожай в любых условиях».

И он, судя по публикации, получает. Показатели урожайности этого года пока промежуточные, но уже обгоняют данные прошлого года, когда почва была сильно переувлажнена и комбайны тонули в грязи.

Алтайский агроном Александр Шишаев борется за урожайность в Приамурье. ampravda.ru

В этом году дождей немного меньше, хотя в июне на нашем участке уже выпало две с половиной месячной нормы осадков, в июле — две, за половину августа — больше одной месячной нормы. Смотрю прогноз погоды каждый час. У меня в телефоне всегда открыты сразу четыре сайта, я постоянно их мониторю, сверяю данные, высчитываю", — говорит агроном Александр Шишаев.

Урожайность пшеницы в хозяйстве 35,8 центнера с гектара (правда, пшеница убрана не полностью). Урожайность ячменя в- и вовсе лучшая в области — 38,5 центнера с гектара.

Агрономические секреты Шишаева «Амурская правда» не раскрывает. Но сообщает, что в последние два года предприятие обновило парк техники. И зерновые убирают мощные комбайны TORUM-750 и CASE IH-6140 — а они могут работать даже по грязи.