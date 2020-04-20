Алтайский антивирус. Сайты крупнейших бизнес-союзов края не заметили атаки Covid-2019

Когда оффлайн исключен
Для начала небольшое пояснение, почему редакция сейчас обратила внимание на степень активности и содержание сайтов, принадлежащих крупным бизнес-союзам региона.
В крае многие фирмы и компании из различных отраслей сейчас, так же, как и по всей стране, если не терпят бедствие, то точно нуждаются в поддержке. В первую очередь — в информационной.
По многим примерам мы знаем, что четкая «разбивка» по отраслям позволяет первым лицам предпринимательских объединений региона быть экспертами в своих сферах, по-возможности максимально оперативно реагировать на изменения и, что очень важно, напрямую взаимодействовать с властью.
Сейчас, когда деловые контакты оффлайн практически исключены, сайт любого бизнес-объединения должен стать одним из ключевых инструментов коммуникации между предприятиями. И был бы удобен самим ассоциациям и союзам, которые, как мы помним, одной из своих задач декларировали оказание информационной помощи участникам партнерства.
В этом материале предпринимательские объединения расставлены в алфавитном порядке.
Алтайский банковский союз (АБС)
Союз создан в 1994 году и объединяет в настоящее время 40 учреждений. Президент Эльвира Вебер. На этом сайте мы рассчитывали найти информацию, как будет оказываться помощь предпринимателям края с помощью различных льготных кредитов и пр.
Раздел «Новости»
— последняя информацию о деятельности союза датирована августом 2017 года.
— последняя финансовая новость датирована 17 апреля, но фактически это просто перепечатки либо новостей с сайтов банков, либо новостей с других деловых интернет-ресурсов.
Раздел «Горячая тема»
— последний раз здесь что-то публиковалось в июне прошлого года.
Раздел АРБ-шпаргалка"
— здесь можно найти немного полезной информации. Например, что делать если работодатель не выплачивает вовремя вам зарплату. Или как законно в России создать криптовалюту.
Алтайская региональная ассоциация туризма (АРАТ)
Сайт: www.arat.su.
АРАТ объединяет 37 организаций (по данным сайта), в числе которых ведущие туристические агентства Алтайского края. Руководитель — Александра Томашевич.
Раздел «Новости»:
последняя новость в ленте не имеет даты, но анонсирует проведение в конце 2019 года семинара «Правовые аспекты туристской деятельности: новации и лучшие практики» с участием юристов из Москвы и представителей надзорных органов Алтайского края (ФНС, Роспотребнадзора, погранслужбы ФСБ России).
Раздел «Информация турфирмам»:
— есть форма для обратной связи по электронной почте «Свяжитесь с нами».
Раздел «Полезные ссылки»
— переход на сайты регионального управления Роспотребнадзора и краевого управления по туризму.
Раздел «План работы» пуст.
Зато есть номера мобильных телефонов шести членов правления ассоциации.
Алтайская торгово-промышленная палата (АлтТПП)
Сайт: www.alttpp.ru.
АлтТПП объединяет несколько сотен предприятий из различных отраслей экономики Алтайского края. Руководитель — Борис Чесноков.
Раздел «Новости»:
— главная тема в ленте — старт спецпроекта Торгово-промышленной палаты РФ «Бизнес-барометр страны». Это исследование, которое проводится для оценки масштаба проблем бизнеса в регионах в связи с пандемией и введенных ограничений. Заявлено, что консолидированное мнение предпринимателей затем будет использовано в качестве одного из аргументов ТПП РФ, которая выступила за расширение мер поддержки бизнеса.
— у АлтТПП — самая насыщенная лента, материалы публикуются ежедневно. Акцент делается именно на особенности ведения бизнеса в текущих условиях: взаимодействие с банками, работа Росреестра и Фонда социального страхования, тестирование на коронавирус в частной клинике, энергоснабжение предприятий и др.
Раздел «Анонсы»:
— на апрель анонсированы четыре вебинара. Из них два — с банкирами, которые дадут предпринимателям разъяснения о мерах поддержки со стороны финансовых организаций, о «кредитных каникулах» и т.д.
Алтайский биофармацевтический кластер
Сайт: www.altaybio.ru.
Объединяет 27 организаций, включая государственные (по данным сайта). Кластер «ориентирован на решение государственной стратегической задачи импортозамещения лекарственных средств».
Раздел «Новости»:
— информирует исключительно о событиях в жизни предприятий-участников партнерства в 2019 году.
Раздел «Анонсы»:
— информация также не является актуальной на сегодняшний день.
Алтайский союз предпринимателей (АСП)
Сайт: www.asp22.ru.
АСП объединяет десятки индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий из различных сфер экономики Алтайского края. Руководитель — Юрий Фриц.
Раздел «Новости»:
— последняя новость датирована 11 декабря 2019 года — «АСП провел круглый стол по правилам землепользования и застройки в Барнауле».
Раздел «Предложения»:
— самый свежий документ датирован апрелем 2014 года — «Совершенствование практики правоприменения существующего законодательства, регулирующего внеплановые проверки предпринимателей».
Раздел «Проекты 2019 года» пуст.
На странице АСП в «Вконтакте» последняя новость (анонс семинара Эллы Рябининой) вышла в 2018 году.
Ассоциация «Алтайское гостеприимство»
В ассоциацию входят более 30 организаций различного профиля (по данным сайта). Руководитель — Татьяна Малышева (по данным сервиса Rusprofile).
Раздел «Новости»:
— в апреле не обновлялся. В марте была опубликована информация и планах федерального правительства по поддержке гостиничного бизнеса и внутреннего туризма, а также материал с мнениями федеральных экспертов. Кроме того, в марте анонсировался мастер-класс «Работа горничной от, А до Я», который ассоциация планировала провести 10 апреля. Было ли отменено это мероприятие в связи с пандемией, сайт не сообщает.
Доступная страница в «Вконтакте» не обновляется с осени 2019 года.
Союз зернопереработчиков Алтая
Сайт: www.souz-altai.ru.
Объединяет 12 организаций (по данным сайта). Руководитель — Валерий Гачман.
Раздел «Новости»:
— в октябре 2017 года вышла новость «Союз зернопереработчиков Алтая избрал нового президента». Хотя в разделе «Зимняя зерновая конференция», которую курирует союз, есть анонс проведения этого мероприятия в 2020 году.
Союз крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края
Сайт: www.skffaltay.ru.
Объединяет четыре районные ассоциации, в составе которых более 300 членов, а также 119 хозяйств из 40 районов, вошедших в союз «напрямую» (по данным сайта). Руководитель — Александр Балаков.
Раздел «Новости»:
— в апреле опубликованы 13 материалов, в том числе об акции #мыдлявасбезвыходных; о принятии нормативно-правовых документов о порядке деятельности предприятий аграрного сектора в период пандемии Covid-19; о том, как сейчас работают компании в текущей ситуации, и др.
Союз промышленников Алтайского края (СПА)
Сайт: www.spa22.ru.
СПА объединяет более 100 предприятий и организаций различных форма собственности (по данным сайта). Руководитель — Виктор Герман.
Раздел «Новости»:
— в апреле ленту пополнили три материала. Последний (от 8 апреля) посвящен выпуску предприятием-участником СПА распылителя для проведения дезинфекции улиц города.
Две предыдущих новости в ленте также связаны с темой пандемии коронавируса и имеют ссылки на тексты принятых правительством региона документов.
В частности, это «План первоочередных мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
Раздел «Объявления»:
— в нем еще четыре актуальных документа, связанных с темой предупреждения распространения инфекции на предприятиях Алтайского края.
Союз риэлторов Барнаула и Алтая
Профессиональное объединение представителей рынка недвижимости, в которое входит 33 агентства. Президент — Лариса Мельситова.
Раздел «Новости»:
— в 2020 году опубликованы четыре информации, но новостей посвященных экономическому кризису или влиянию коронавируса нет.
Раздел «План мероприятий» содержит информацию за 2019 год.
Союз строителей Алтайского края
Сайт:www.stroi-altai.ru.
Союз объединяет 37 организаций (по данным сайта) — это компании, государственные учреждения и ассоциации. Руководитель — Юрий Гатилов.
Раздел «Новости»:
— «антивирусная» информационная кампания началась на сайте 30 марта с публикации призыва Союза строителей к руководителям организаций отрасли соблюдать «ограничительные меры безопасности».
Уже в апреле сайт дважды опубликовал свежие документы по «коронавирусной» тематике с комментариями, а также интервью председателя правления объединения Александра Мишустина.