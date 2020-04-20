Алтайский антивирус. Сайты крупнейших бизнес-союзов края не заметили атаки Covid-2019

В Сети за несколько дней набрал популярность общественный проект Biz-alert.ru — это интерактивная карта России, на которой сами предприниматели, бизнес которых терпит бедствие, отмечают свои фирмы и кратко описывают наиболее острые проблемы. Итогом акции должно стать обращение в федеральный центр — петицию в защиту бизнеса уже поддержали более 300 тыс. человек. На этом фоне Altapress.ru решил выяснить, как в «эпоху пандемии» своих участников в режиме онлайн поддерживают и информируют ведущие предпринимательские объединения Алтайского края. Скажем честно — в основном, все плохо.

Когда оффлайн исключен

Для начала небольшое пояснение, почему редакция сейчас обратила внимание на степень активности и содержание сайтов, принадлежащих крупным бизнес-союзам региона.

В крае многие фирмы и компании из различных отраслей сейчас, так же, как и по всей стране, если не терпят бедствие, то точно нуждаются в поддержке. В первую очередь — в информационной.

По многим примерам мы знаем, что четкая «разбивка» по отраслям позволяет первым лицам предпринимательских объединений региона быть экспертами в своих сферах, по-возможности максимально оперативно реагировать на изменения и, что очень важно, напрямую взаимодействовать с властью.

Сейчас, когда деловые контакты оффлайн практически исключены, сайт любого бизнес-объединения должен стать одним из ключевых инструментов коммуникации между предприятиями. И был бы удобен самим ассоциациям и союзам, которые, как мы помним, одной из своих задач декларировали оказание информационной помощи участникам партнерства.

В этом материале предпринимательские объединения расставлены в алфавитном порядке.

Кредит. Бумаги. СС0

Алтайский банковский союз ( АБС)

Союз создан в 1994 году и объединяет в настоящее время 40 учреждений. Президент Эльвира Вебер. На этом сайте мы рассчитывали найти информацию, как будет оказываться помощь предпринимателям края с помощью различных льготных кредитов и пр.

Раздел «Новости»

— последняя информацию о деятельности союза датирована августом 2017 года.

— последняя финансовая новость датирована 17 апреля, но фактически это просто перепечатки либо новостей с сайтов банков, либо новостей с других деловых интернет-ресурсов.

Раздел «Горячая тема»

— последний раз здесь что-то публиковалось в июне прошлого года.

Раздел АРБ-шпаргалка"

— здесь можно найти немного полезной информации. Например, что делать если работодатель не выплачивает вовремя вам зарплату. Или как законно в России создать криптовалюту.

Алтайская региональная ассоциация туризма ( АРАТ)

Сайты бизнес-объединений Алтайского края. АРАТ Интернет.

АРАТ объединяет 37 организаций (по данным сайта), в числе которых ведущие туристические агентства Алтайского края. Руководитель — Александра Томашевич.

Раздел «Новости»:

последняя новость в ленте не имеет даты, но анонсирует проведение в конце 2019 года семинара «Правовые аспекты туристской деятельности: новации и лучшие практики» с участием юристов из Москвы и представителей надзорных органов Алтайского края (ФНС, Роспотребнадзора, погранслужбы ФСБ России).

Раздел «Информация турфирмам»:

— есть форма для обратной связи по электронной почте «Свяжитесь с нами».

Раздел «Полезные ссылки»

— переход на сайты регионального управления Роспотребнадзора и краевого управления по туризму.

Раздел «План работы» пуст.

Зато есть номера мобильных телефонов шести членов правления ассоциации.

Алтайская торгово-промышленная палата ( АлтТПП)

Сайты бизнес-объединений Алтайского края. АлтТПП. Интернет.

АлтТПП объединяет несколько сотен предприятий из различных отраслей экономики Алтайского края. Руководитель — Борис Чесноков.

Раздел «Новости»:

— главная тема в ленте — старт спецпроекта Торгово-промышленной палаты РФ «Бизнес-барометр страны». Это исследование, которое проводится для оценки масштаба проблем бизнеса в регионах в связи с пандемией и введенных ограничений. Заявлено, что консолидированное мнение предпринимателей затем будет использовано в качестве одного из аргументов ТПП РФ, которая выступила за расширение мер поддержки бизнеса.

— у АлтТПП — самая насыщенная лента, материалы публикуются ежедневно. Акцент делается именно на особенности ведения бизнеса в текущих условиях: взаимодействие с банками, работа Росреестра и Фонда социального страхования, тестирование на коронавирус в частной клинике, энергоснабжение предприятий и др.

Раздел «Анонсы»:

— на апрель анонсированы четыре вебинара. Из них два — с банкирами, которые дадут предпринимателям разъяснения о мерах поддержки со стороны финансовых организаций, о «кредитных каникулах» и т.д.

Алтайский биофармацевтический кластер

Медицина , лекарства. CC0

Объединяет 27 организаций, включая государственные (по данным сайта). Кластер «ориентирован на решение государственной стратегической задачи импортозамещения лекарственных средств».

Раздел «Новости»:

— информирует исключительно о событиях в жизни предприятий-участников партнерства в 2019 году.

Раздел «Анонсы»:

— информация также не является актуальной на сегодняшний день.

Алтайский союз предпринимателей ( АСП)

Сайты бизнес-объединений Алтайского края. АСП Интернет.

АСП объединяет десятки индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий из различных сфер экономики Алтайского края. Руководитель — Юрий Фриц.

Раздел «Новости»:

— последняя новость датирована 11 декабря 2019 года — «АСП провел круглый стол по правилам землепользования и застройки в Барнауле».

Раздел «Предложения»:

— самый свежий документ датирован апрелем 2014 года — «Совершенствование практики правоприменения существующего законодательства, регулирующего внеплановые проверки предпринимателей».

Раздел «Проекты 2019 года» пуст.

На странице АСП в «Вконтакте» последняя новость (анонс семинара Эллы Рябининой) вышла в 2018 году.

Ассоциация «Алтайское гостеприимство»

Хлеб-соль ССО

В ассоциацию входят более 30 организаций различного профиля (по данным сайта). Руководитель — Татьяна Малышева (по данным сервиса Rusprofile).

Раздел «Новости»:

— в апреле не обновлялся. В марте была опубликована информация и планах федерального правительства по поддержке гостиничного бизнеса и внутреннего туризма, а также материал с мнениями федеральных экспертов. Кроме того, в марте анонсировался мастер-класс «Работа горничной от, А до Я», который ассоциация планировала провести 10 апреля. Было ли отменено это мероприятие в связи с пандемией, сайт не сообщает.

Доступная страница в «Вконтакте» не обновляется с осени 2019 года.

Союз зернопереработчиков Алтая

Сайты бизнес-объединений Алтайского края. Союз зернопереработчиков Алтая Интернет.

Объединяет 12 организаций (по данным сайта). Руководитель — Валерий Гачман.

Раздел «Новости»:

— в октябре 2017 года вышла новость «Союз зернопереработчиков Алтая избрал нового президента». Хотя в разделе «Зимняя зерновая конференция», которую курирует союз, есть анонс проведения этого мероприятия в 2020 году.

Союз крестьянских ( фермерских) формирований Алтайского края

Трактор. Ферма. Посевная. СС0

Объединяет четыре районные ассоциации, в составе которых более 300 членов, а также 119 хозяйств из 40 районов, вошедших в союз «напрямую» (по данным сайта). Руководитель — Александр Балаков.

Раздел «Новости»:

— в апреле опубликованы 13 материалов, в том числе об акции #мыдлявасбезвыходных; о принятии нормативно-правовых документов о порядке деятельности предприятий аграрного сектора в период пандемии Covid-19; о том, как сейчас работают компании в текущей ситуации, и др.

Союз промышленников Алтайского края ( СПА)

Сайты бизнес-объединений Алтайского края. Союз промышленников Алтая Интернет.

СПА объединяет более 100 предприятий и организаций различных форма собственности (по данным сайта). Руководитель — Виктор Герман.

Раздел «Новости»:

— в апреле ленту пополнили три материала. Последний (от 8 апреля) посвящен выпуску предприятием-участником СПА распылителя для проведения дезинфекции улиц города.

Две предыдущих новости в ленте также связаны с темой пандемии коронавируса и имеют ссылки на тексты принятых правительством региона документов.

В частности, это «План первоочередных мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Раздел «Объявления»:

— в нем еще четыре актуальных документа, связанных с темой предупреждения распространения инфекции на предприятиях Алтайского края.

Союз риэлторов Барнаула и Алтая

Недвижимость. СС0

Профессиональное объединение представителей рынка недвижимости, в которое входит 33 агентства. Президент — Лариса Мельситова.

Раздел «Новости»:

— в 2020 году опубликованы четыре информации, но новостей посвященных экономическому кризису или влиянию коронавируса нет.

Раздел «План мероприятий» содержит информацию за 2019 год.

Союз строителей Алтайского края

Недвижимость. Строительство. СС0

Союз объединяет 37 организаций (по данным сайта) — это компании, государственные учреждения и ассоциации. Руководитель — Юрий Гатилов.

Раздел «Новости»:

— «антивирусная» информационная кампания началась на сайте 30 марта с публикации призыва Союза строителей к руководителям организаций отрасли соблюдать «ограничительные меры безопасности».

Уже в апреле сайт дважды опубликовал свежие документы по «коронавирусной» тематике с комментариями, а также интервью председателя правления объединения Александра Мишустина.