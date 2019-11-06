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Экономика

Алтайский котлозавод частично ушел к уральскому бизнесмену

Часть акций Бийского котельного завода получил логистический центр «Квэст» (Екатеринбург), сообщил «Интерфакс — Сибирь».

Котельная. Отопление
Котельная. Отопление
СС0

Из числа собственников бийского предприятия вышел «ТЭП-Холдинг». Его долю получил логистический центр «Квэст». С учетом уже имеющихся акций у «Квэста» теперь 24,21% котлозавода.

Ранее сам логистический центр перешел из 100%-ой собственности Дмитрия Фомченкова (был основным владелцем группы «ТЭП-Холдинг») уральскому бизнесмену Алексею Михееву.

Бийский котельный завод основан в 1942 году. Предприятие — лидер по изготовлению паровых и водогрейных котлов средней и малой мощности, котельно-вспомогательного оборудования для промышленной и коммунальной энергетики, а также делает котельные «под ключ» и проектирует мини-ТЭЦ, говорится на официальном сайте завода.

В конце октября президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации завода им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. К предприятию присоединили Бийский олеумный завод.

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