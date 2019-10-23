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Экономика

Путин присоединил алтайский завод к нижегородскому

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о реорганизации завода им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. К предприятию присоединили Бийский олеумный завод, говорится в документе.

Бийский олеумный завод.
Бийский олеумный завод.
fkpboz.ru

Такое предложение внесло правительство РФ. Процедуру реорганизации должны завершить в течение года.

ФКП «Завод им.Я.М. Свердлова» — это базовое предприятие боеприпасной отрасли страны, где отрабатывают инновационные технологии, новые изделия, автоматизированные системы управления и так далее.

ФКП «Бийский олеумный завод» производит промышленные взрывчатые вещества, олеум, серную кислоту и электролиты, а также модификаторы бетонов, дорожных и фасадных красок. Содержит научно-технический центр, экспериментальное производство, полигон для проведения испытаний взрывчатых материалов.

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