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Экономика

Алтайский край сможет вывезти больше всех в России зерна по льготной цене

Восемь регионов России в 2020 году смогут вывозить зерно за свои пределы по льготным железнодорожным тарифам. Квоты у всех регионов разные, самые большие — у Алтайского края.

Зерно.
Зерно.
СС0

Минсельхоз планирует субсидировать перевозку 2,1 млн тонн зерна из восточных регионов страны, следует из приказа ведомства.

Самые большие лимиты у Алтайского края — 514,9 тыс. тонн, далее идут Омская (463 тыс. тонн) и Новосибирская (289,9 тыс. тонн) области. Также в список попали:

  • Красноярский край — 266,8 тыс. тонн;
  • Курганская область — 195,3 тыс. тонн;
  • Тюменская область — 185,2 тыс. тонн;
  • Кемеровская область — 103,9 тыс. тонн;
  • Оренбургская область — 74,7 тыс. тонн.

Льгота будет предоставляться компанией «РЖД» на возмещение потерь при перевозке зерна из этих регионов в отдельные субъекты Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов, сообщают «Ведомости».

Зерно.
Зерно.
Дмитрий Кудрявцев

Как работает субсидия

Вывоз зерна из отдельных регионов, удаленных от портов, начали субсидировать в конце 2017 года из-за резкого снижения цен. Эта мера действовала до 31 июля 2018 года.

В 2019 году в список субсидируемых был добавлен и Алтайский край. Однако объемы вывоза зерна по льготным тарифом оказались совсем не значительными.

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