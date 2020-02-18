Алтайский край сможет вывезти больше всех в России зерна по льготной цене

Минсельхоз планирует субсидировать перевозку 2,1 млн тонн зерна из восточных регионов страны, следует из приказа ведомства.
Самые большие лимиты у Алтайского края — 514,9 тыс. тонн, далее идут Омская (463 тыс. тонн) и Новосибирская (289,9 тыс. тонн) области. Также в список попали:
- Красноярский край — 266,8 тыс. тонн;
- Курганская область — 195,3 тыс. тонн;
- Тюменская область — 185,2 тыс. тонн;
- Кемеровская область — 103,9 тыс. тонн;
- Оренбургская область — 74,7 тыс. тонн.
Льгота будет предоставляться компанией «РЖД» на возмещение потерь при перевозке зерна из этих регионов в отдельные субъекты Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов, сообщают «Ведомости».
Как работает субсидия
Вывоз зерна из отдельных регионов, удаленных от портов, начали субсидировать в конце 2017 года из-за резкого снижения цен. Эта мера действовала до 31 июля 2018 года.
В 2019 году в список субсидируемых был добавлен и Алтайский край. Однако объемы вывоза зерна по льготным тарифом оказались совсем не значительными.