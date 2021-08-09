Алтайский край назвали регионом с минимальным зарплатным неравенством

Аналитики выяснили, как в регионах России обстоят дела с зарплатным неравенством. Максимальное зафиксировали в Москве, а Алтайский край оказался в числе территорий, где неравенство минимальное, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Москве наименее оплачиваемые 10% работников получают около 20 тыс. рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тыс. рублей, то есть в 17,9 раза больше.

Второе место занимает Санкт-Петербург, где зарплаты самых низко- (16,6 тыс. рублей) и высокооплачиваемых (211,5 тыс. рублей) отличаются в 12,7 раза.

На третьем месте Подмосковье с разницей в 12 раз (14,4 тыс. рублей против 173,1 тыс. рублей).

В Алтайском крае низкооплачиваемые работники получают 11,7 тыс. рублей, а высокоопалчиваемые 76,8 тыс. Разница составила 6,6 раз.

Авторы исследования занесли края в регионы, которые «характеризуются низким уровнем средних зарплат».

«Пандемия усугубила зарплатное неравенство. <…> Правительство стимулировало работодателей сохранять штат, однако у бизнеса в условиях кризиса не было возможности держать зарплаты на прежнем уровне. В результате значительная часть работников со средними зарплатами перешла в категорию низкооплачиваемых. <…> Основной же удар пришелся как раз на работников с невысокими заработками», — прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении допсредств на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы.