Алтайский край назвали регионом с минимальным зарплатным неравенством

В Москве наименее оплачиваемые 10% работников получают около 20 тыс. рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тыс. рублей, то есть в 17,9 раза больше.
Второе место занимает Санкт-Петербург, где зарплаты самых низко- (16,6 тыс. рублей) и высокооплачиваемых (211,5 тыс. рублей) отличаются в 12,7 раза.
На третьем месте Подмосковье с разницей в 12 раз (14,4 тыс. рублей против 173,1 тыс. рублей).
В Алтайском крае низкооплачиваемые работники получают 11,7 тыс. рублей, а высокоопалчиваемые 76,8 тыс. Разница составила 6,6 раз.
Авторы исследования занесли края в регионы, которые «характеризуются низким уровнем средних зарплат».
«Пандемия усугубила зарплатное неравенство. <…> Правительство стимулировало работодателей сохранять штат, однако у бизнеса в условиях кризиса не было возможности держать зарплаты на прежнем уровне. В результате значительная часть работников со средними зарплатами перешла в категорию низкооплачиваемых. <…> Основной же удар пришелся как раз на работников с невысокими заработками», — прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении допсредств на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы.