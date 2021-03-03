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Экономика

Алтайский край назвали в списке регионов с самыми низкими «мусорными» тарифами

Алтайский края назвали в числе регионов с самими низкими абсолютными тарифами на обращение с ТКО, а Республика Алтай вошла в перечень субъектов, где тарифы наиболее существенно выросли. Об этом пишет РБК.

Мусорные баки.
Мусорные баки.
barnaul.org

В Алтайском крае «мусорный» тариф составил 56,9 рублей на человека, говорится в исследовании FinExpertiza.

Дешевле обращение с ТКО обходится только в Хакасии (41,9 рублей), Крыму (50 рублей) и Северной Осетии (54,9 рубля).

Наиболее существенно в январе 2021 года к январю 2020 года поднялись тарифы на мусор для жителей Новосибирской области (39,2%), Татарстана (+248%), Омской области (+20,9%), Приморского края (+17%), Свердловской области (+15%) и Республики Алтай (+11,8%).

Тарифы в среднем по России увеличились на 4,05% в годовом выражении, что превышает средний рост цен на ЖКУ, который составил 3,35%.

Ранее стало известно, что Алтайский край занял четвертое место в списке российских регионов по росту цен на электроснабжение в 2020 году.

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