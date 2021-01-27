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Жизнь

Алтайский край назвали в числе регионов-лидеров по росту цен на электроэнергию

Алтайский край занял четвертое место в списке российских регионов по росту цен на электроснабжение в 2020 году, говорится в исследовании FinExpertiza.

Электричество.
Электричество.
СС0

Электричество существенно подорожало в Иркутской области (на 5,4%), в Ивановской и Ленинградской области, а также Алтайском и Красноярском краях — на 5,1%.

Как ранее писал altapress.ru, с 1 июля тарифы на свет подрастут для всех категорий бытовых потребителей примерно на 4,8%.

В среднем по России электроэнергия подорожала на 4%.

Добавим, что Республика Алтай выбилась в лидеры по росту цен на горячую воду (+12,2%).

В среднем же рост цен на ЖКУ оказался самым низким за последние 19 лет, считают эксперты, несмотря на то, что в 15 регионах тарифы подорожали сильнее общероссийской инфляции.

Ранее около 700 жителей Ярового подписали обращение к президенту России, высшим чиновникам и депутатам Госдумы с просьбой вмешаться в тарифы и теплоснабжение.

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