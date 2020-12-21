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Потребитель

В 2021 году тарифы на электричество в Алтайском крае повысят почти на 5%

Тарифы на электроэнергию для населения в Алтайском крае повысятся, как обычно, с 1 июля. Они подрастут для всех категорий бытовых потребителей примерно на 4,8%, следует из информации, опубликованной управлением края по госрегулирования цен и тарифов.

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С 1 января 2021 года тарифы для всех категорий сохранятся на уровне декабря 2020 года, сообщает сайт ведомства.

Повысятся тарифы только с 1 июля. Напомним, с 1 июля текущего года тарифы на электроэнергию для населения увеличились на 4,9−5,1%.

Тарифы на электроэнергию для населения в 2021 году

Категория

до 1 июля

(в рублях за квт-час)

С 1 июля

(в рублях за квт-час)

 Рост
Городское население без электроплит 4,29 4,50 4,9%
Городское население с электроплитами 3,50 3,67 4,86%
Сельское население 3,36 3,52 4,76%
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 3,36 3,52 4,76%
Гаражные кооперативы, владельцы гаражей, погребов, учреждения исполнения наказания, религиозные организации 4,29 4,50 4,9%

В управлении по тарифам объяснили, что тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в крае установлены в соответствии с приказом ФАС от 9 октября 2020 года № 983/20 и прогнозом социально-экономического развития РФ, утвержденным Минэкономразвития России на 2021 год.

Ранее altapress.ru сообщал, что тарифы на воду в Барнауле для потребителей «Барнаульского водоканала» повысятся на 6,2% - и тоже с 1 июля. Сразу после нового года изменений не будет.

В то же время цена на тепловую энергию для барнаульцев уменьшится на 109 рублей за гигакалорий.

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