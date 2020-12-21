В 2021 году тарифы на электричество в Алтайском крае повысят почти на 5%

С 1 января 2021 года тарифы для всех категорий сохранятся на уровне декабря 2020 года, сообщает сайт ведомства.
Повысятся тарифы только с 1 июля. Напомним, с 1 июля текущего года тарифы на электроэнергию для населения увеличились на 4,9−5,1%.
Тарифы на электроэнергию для населения в 2021 году
|Категория
|
до 1 июля
(в рублях за квт-час)
|
С 1 июля
(в рублях за квт-час)
|Рост
|Городское население без электроплит
|4,29
|4,50
|4,9%
|Городское население с электроплитами
|3,50
|3,67
|4,86%
|Сельское население
|3,36
|3,52
|4,76%
|Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан
|3,36
|3,52
|4,76%
|Гаражные кооперативы, владельцы гаражей, погребов, учреждения исполнения наказания, религиозные организации
|4,29
|4,50
|4,9%
В управлении по тарифам объяснили, что тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в крае установлены в соответствии с приказом ФАС от 9 октября 2020 года № 983/20 и прогнозом социально-экономического развития РФ, утвержденным Минэкономразвития России на 2021 год.
Ранее altapress.ru сообщал, что тарифы на воду в Барнауле для потребителей «Барнаульского водоканала» повысятся на 6,2% - и тоже с 1 июля. Сразу после нового года изменений не будет.
В то же время цена на тепловую энергию для барнаульцев уменьшится на 109 рублей за гигакалорий.