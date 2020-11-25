Неожиданно. Краевые власти уменьшили тарифы на тепло для Барнаула

Тариф на тепловую энергию в Барнауле с 1 июля 2021 года уменьшится на 109 рублей за гигакалорию. Это следует из решения управления края по госрегулированию цен и тарифов. Решение выглядит неожиданным, так как год назад, анонсируя переход Барнаула на новый механизм расчета цен, власти заявили: ежегодно к цене основного поставщика тепла будет добавляться примерно по 100 рублей.

Цена предельная и фактическая

С 1 июля цена на тепловую энергию для клиентов «Барнаульской генерации» (основного поставщика в Барнауле) снизится с 1 991,52 рублей за гигакалорию до 1 882,47 рублей, то есть на 109,05 рублей.

Информация об этом опубликована в решении краевого тарифного управления № 322 от 13 ноября 2020 года,

Цену в документе называют предельным уровнем на период с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Однако, согласно сведениям ВЦ ЖКХ о тарифах на 2020 год, предельная цена и являлась фактической для всех клиентов «Барнаульской генерации».

Животные , которые любят тепло. boredpanda.com

Насколько сократятся расходы

Решение позволит горожанам платить за отопление меньше. Насколько меньше?

В отопительный сезон на прогрев типовой трехкомнатной квартиры в панельном доме (66 кв. метров) обычно расходуется 1,2−1,7 гигакалорий. В самые холодные месяцы — до 2 «гиг».

Таким образом снижение цены, утвержденное краевым ведомством, означает месячную экономию жильцов по этой статье — от 130 до 220 рублей.

Берегите тепло. Михаил Хаустов

Могли бы платить больше

Между тем, в ноябре 2019 года прежний руководитель управления по тарифам Александр Катнов рассказал, что цена на тепловую энергию в Барнауле будет повышаться примерно на 100 рублей ежегодно в течение 10 лет.

Базовый принцип, в соответствии с которым будет меняться цена, был таким: ее корректируют на уровень инфляции в предыдущем году плюс 2%.

В частности, с 1 июля 2021 года она должна была составить 2105,04 рубля (+ 5,7% к 2020 году, или 113,52 рублей). Если взять в расчет именно эту цену, то снижение я 1 июля еще больше — 222,57 рублей.

Поэтапное повышение цены анонсировали в связи с началом «Сибирской генерирующей компанией» масштабной программы реновации теплосетей в Барнауле и переход на расчет цен по методу альтернативной котельной, разработанному для поощрения инвестиций.

Деньги и отопление. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Ориентир уменьшили

Тогда же, год назад, тарифное ведомство рассчитало и так называемую индикативную предельную цену тепловой энергии для энергогомпании: 2833,37 рублей за гигу (в Барнауле). К этому уровню она должна была приблизиться через 10 лет.

Однако в ноябре 2020 года решением № 321 краевое тарифное управление ее тоже пересчитало, уменьшив до 2 558,05 рублей. Исходя из этого документа, в том числе, и снизили фактическую цену гигакалории с 1 июля 2021 года.

С чем именно связано снижение предельной индикативной цены, пока неясно. Возможность ее изменения в управлении по тарифам рассматривали и раньше.

В «Сибирской генерирующей компании» пообещали предоставить комментарии к концу недели.