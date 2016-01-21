Предельная, но не окончательная. Сколько будет стоить тепло в Барнауле в ближайшие три года

Цена тепловой энергии в Барнауле будет повышаться на 100−120 рублей в год, пока через 10 лет не достигнет предельной. Однако в новом механизме расчета цены есть свои тонкости. Как рассказал журналистам Александр Катнов, начальник управления края по госрегулированию цен и тарифов, предельная цена может измениться.

Новая модель: ориентир на 10 лет

Новая модель расчета цены тепловой энергии в Барнауле используется для того, чтобы инвестор («Сибирская генерирующая компания»), вкладывая миллиарды в реновацию тепловых сетей, понимал, как и когда вернет вложения.

Для этого управление по тарифам установило индикативную предельную цену тепловой энергии: 2833,37 рублей за гигакалорию. К этому уровню цена тепловой энергии в Барнауле приблизится через 10 лет.

Кроме этого, губернатор края утвердил график повышения цены. Базовый принцип, в соответствии с которым будет меняться цена, по словам Александра Катнова, один: инфляция плюс 2%.

Перекладка тепловых сетей на ул. Водопроводной в Барнауле. 18 июля 2019 года. Altapress.ru

Сколько это в рублях

Если упростить, то ежегодно к тарифу основного поставщика тепла компании «Барнаульская генерация» будет добавляться примерно по 100 рублей.

Тариф на тепло для «Барнаульской генерации» С 1 января 2020 года: 1897,98 рублей за гигакалорию.

С 1 июля 2020 года 1991,52 рубля. Рост на 4,93%, плюс 93,54 рубля.

С 1 июля 2021 года 2105,04 рубля. Рост на 5,7%, или на 113,52 рублей.

С 1 июля 2022 года 2231,34 рубля. Рост на 6% (к 2021 году), или на 126,3 рублей.

Александр Катнов. Altapress.ru

Предельная , но не окончательная

Тонкость — в том, что предельная цена в 2833,37 рублей установлена расчетам на сегодня. И она может измениться.

«Каждый год управление по тарифам будет корректировать индикативную цену, она будет меняться, поскольку меняться будут цены», — объяснил Александр Катнов.

Может ли она существенно увеличиться? Чиновник уверен, что нет: по его мнению, поставщик тепла не ставит задачу взять с потребителей по максимуму.

«Крупные ресурсоснабжающие организации понимают: если они сегодня будут брать с потребителей не 2000 рублей, а, скажем, 3000 рублей за гигакалорию, бизнес для них закончится. Потребители не будут платить, станут отказываться от центрального отопления — такие факты есть», — сказал Катнов.

Батарея. Лидия Соколова

И в любом случае существуют ограничения для роста цен на отопление, успокоил спикер.

«Администрация города заключает с единой теплоснабжающей организацией соглашение и может установить другой, более плавный график изменения цены», — рассказал чиновник.

Когда изменилась модель

3 августа 2019 года постановлением правительства РФ Барнаул отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Теперь применяется новая модель формирования цены.

Устанавливается индикативная предельная цена тепловой энергии, которая будет достигнута через 10 лет — начиная с 2020 года.

До этого управление утверждало тариф на предстоящий год, по которому потребители оплачивали тепловую энергию. Такая модель не позволяла инвестору окупать затраты.