Стало известно, насколько вырастут тарифы на воду в Барнауле в 2021 году

Тариф на питьевую воду для большинства потребителей «Барнаульского водоканала» увеличится в 2021 году на 6,2%. Как и раньше, по новому тарифу барнаульцы будут платить только с 1 июля. А вот тариф на водоотведение в 2021 году не изменится. Решения об этом приняты управлением края по госрегулированию цен и тарифов 17 декабря.

Вода и водоотведение для города

С 1 июля 2021 года тариф на питьевую воду для жителей Барнаула, получающих ресурс от «Барнаульского водоканала», возрастет с 21,74 до 23,09 рублей за кубометр — то есть на 1,35 рублей. Это и есть 6,2%.

Это предусмотрено решением управления края по госрегулированию цен и тарифов № 464.

Водоотведение для жителей Барнаула, являющихся клиентами «Барнаульского водоканала», в течение всего года будет стоит 20,05 рублей за кубометр и с 1 июля не увеличится (решение № 466).

Вода. Краны. СС0.

Вода для пригородных поселков

В этом году «Барнаульский водоканал» начал обслуживать семь пригородных поселков — Новомихайловка, Центральный, Бельмесево, Черницк, Ягодное, Мохнатушка и села Лебяжье.

По тарифам на питьевую воду в шести поселках тарифное управление приняло решение № 468 (Лебяжье в нем не упомянуто).

Здесь с 1 июля тариф за кубометр возрастет с 89,54 до 94,5 рублей за кубометр.

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

Жители пригородных поселков вправе получить компенсацию части затрат на питьевую воду — такое решение приняли летом барнаульские депутаты (подробности — на сайте мэрии)

Чтобы оформить получение компенсации, надо обратиться с городской комитет по соцподдержке население, в МФЦ или подать заявление через портал госуслуг.

Ранее altapress.ru сообщал, что власти края установили предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ на 2021 год, поставляемый компанией «Алтайкрайгазсервис» для бытовых нужд.

Розничные цены на газ в баллонах подрастут на 3,1%, из групповых установок — на 3,9%. И тоже только с 1 июля.