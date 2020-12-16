Названы новые цены на сжиженный газ в Алтайском крае

Особенностью регулирования на 2021 год стал полный переход на расчет розничных цен на сжиженный газ исходя из размера оптовых цен на биржевых рынках, отметили в краевом управлении по тарифам.
В составе расходов затраты на оптовую поставку превышают 60%, при этом средняя оптовая цена за год выросла до уровня 16,1 тыс. рублей за тонну, что на 13% превышает установленную оптовую цену на 2020 год (14,2 тыс. рублей).
Несмотря на такой рост розничные цены приросли ниже уровня инфляции:
- в баллонах без доставки до потребителя в размере 32,99 рублей за кг (+1,0 рубль или 3,1% к цене 2020 года),
- в баллонах с места промежуточного хранения (склада) в размере 39,62 рублей за кг (+1,2 рубль или 3,1% к цене 2020 года).
Розничные цены на сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок установлены в размере 31,99 рублей за кг или 75,50 рубля за кубометр.
Ранее сообщалось, что в 2021 году россиян ждет значительное повышение цен на ЖКУ. Так считают некоторые специалисты.