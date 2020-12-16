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Потребитель

Названы новые цены на сжиженный газ в Алтайском крае

Власти Алтайского края установили предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ на 2021 год, поставляемый компанией «Алтайкрайгазсервис» для бытовых нужд людей.

Сжиженный газ.
Сжиженный газ.
rst.75.ru.

Особенностью регулирования на 2021 год стал полный переход на расчет розничных цен на сжиженный газ исходя из размера оптовых цен на биржевых рынках, отметили в краевом управлении по тарифам.

В составе расходов затраты на оптовую поставку превышают 60%, при этом средняя оптовая цена за год выросла до уровня 16,1 тыс. рублей за тонну, что на 13% превышает установленную оптовую цену на 2020 год (14,2 тыс. рублей).

Несмотря на такой рост розничные цены приросли ниже уровня инфляции:

  • в баллонах без доставки до потребителя в размере 32,99 рублей за кг (+1,0 рубль или 3,1% к цене 2020 года),
  • в баллонах с места промежуточного хранения (склада) в размере 39,62 рублей за кг (+1,2 рубль или 3,1% к цене 2020 года).

Розничные цены на сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок установлены в размере 31,99 рублей за кг или 75,50 рубля за кубометр.

Ранее сообщалось, что в 2021 году россиян ждет значительное повышение цен на ЖКУ. Так считают некоторые специалисты.

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