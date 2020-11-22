Нужно покрыть убытки. Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

Эксперты полагают, что в 2021 году россиян ждет значительное повышение цен на ЖКУ. Удручающий прогноз публикует « Московский комсомолец ».

Так, специалист в области ЖКХ, глава «Организации народного контроля» Наталья Чернышева рассказала изданию, что с 1 июля тарифы вырастут приблизительно на 4−6%.

Кроме того, после нового года людей «поджидает новая напасть». С 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату, напомнила Чернышева.

«И возможные штрафы — еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», — отмечает эксперт.

Также прогнозом на 2021 год поделился генеральный директор холдинга «Городские инновационные технологии» Сергей Мико. Он рассказал, что в следующем году проиндексируют тарифы на газ — в среднем на 3%, тарифы на электроэнергию, а также плата за вывоз мусора вырастут в июле на 4%.

«Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут увеличены на 4%. Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4−6,45%, — сообщил Минко.

Эксперты полагают, что в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы покрыть свои убытки из-за пандемии.

Ранее ОНФ предложил полностью компенсировать расходы на услуги ЖКХ семьям, где доход на человека находится на уровне прожиточного минимума или ниже. Инициатива была направлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину,