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Жизнь

Алтай «установил рекорд» по росту тарифа на горячее водоснабжение

Аналитики FinExpertiza зафиксировали рекордный рост цен на жилищно-коммунальные услуги в России за 2020 год, пишет «Лента.ру».

Горячая вода, кран.
Горячая вода, кран.
CC0

В 15 регионах эксперты заметили рост на жилищно-коммунальные услуги выше уровня инфляции в 4,91%.

Лидером по стоимости коммуналки стала Республика Коми — подорожание на 16,2%.

«В этом рейтинге также оказались Воронежская область (на 7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%), Республики Удмуртия (6,6%), Тува (5,8%), Архангельская область (5,4%) и Амурская область (5,1%)», — отмечает издание.

Что касается повышения цен на конкретные услуги, то за год больше всего в среднем по стране подорожало водоотведение — на 4,78%.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Также увеличилась стоимость горячей воды — в среднем на 4,32%, электричества — на 3,96% и отопления — на 3,36%.

Согласно исследованию аналитиков, цена за горячее водоснабжение стремительнее всего повысилась в Республике Алтай — на 12,2%.

При этом, как отмечает FinExpertiza, коммуналка в стране подорожала в 2020 году лишь на 3,55% - такой низкий показатель впервые за 19 лет.

«Эксперты связали такие результаты с пандемией коронавируса, во время которой в некоторых регионах страны власти не стали повышать стоимость услуг ЖКХ и на некоторое время отменили сбор взносов за капитальный ремонт», — отмечает издание.

Однако в 2021 году пробел восполнят. Так, тарифы на электричество в Алтайском крае повысят сразу на 5%.

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