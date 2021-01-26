685 жителей проблемного алтайского города попросили Путина вмешаться в тарифы

Около 700 жителей Ярового подписали обращение к президенту России, высшим чиновникам и депутатам Госдумы с просьбой вмешаться в тарифы и теплоснабжение. Поводом для письма стали аварии на местной ТЭЦ и повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля на 27−58%. Как пояснила Марина Пахолкова, член инициативной группы, обращение уже отправлено адресатам.

Непосильная ноша

С 1 июля тариф на холодную воду для жителей города составит 35,02 рублей за кубометр (+58,6%), на тепловую энергию — 2943,76 рублей за гигакалорию (+33,7%), на горячую воду — 188,64 рублей (+27%).

Однако, по распоряжению правительства России, предельный (максимальный) индекс изменения платы граждан для Алтайского края составил лишь 3,8%.

Для населения города Яровое тарифы, принятые выше максимального порога, являются непосильной ношей. Все основания, которые позволяют эти индексы повышать — далеко не справедливы, — пишут авторы обращения.

Квитанция на оплату коммунальных услуг. Altapress.ru

За счет скудных кошельков

Авторы предлагают учесть, что многие жители Ярового — пенсионеры, в среднем же население имеет невысокие доходы, около 7 тыс. жителей — пенсионеры со скромными пенсиями, в городе повальная безработица, а развитие курортной сферы носит сезонный характер и длится два месяца в году.

Вот уже год в Яровом действует режим ЧС. Из краевого бюджета направлено свыше 175 млн. рублей (на закупку угля. — Прим. altapress.ru). Изношенная ТЭЦ продолжает работать нестабильно, что приводит к авариям и потерям тепла. Руководитель краевой комиссии министр промышленности и энергетики Химочка заявляет, что «оборудование сложное, а ремонты капиталоемкие», что упущен цикл ремонтных работ. Конечно же, цикл восстановят, только за счет скудных кошельков горожан, — пишут авторы.

На ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

Возьмите под личный контроль

Авторы обращают внимания и на то, что масштабной модернизации ТЭЦ не было с 1943 года — «отсюда и „взрывной“ рост тарифов для населения».

Они просят взять под личный контроль положение дел на ТЭЦ и ускорить процесс перехода на эффективный источник теплоснабжения. Другая их просьба — запретить властям Алтайского края повышать тарифы ЖКХ выше предельного уровня.

Письмо подписали 685 человек, оно уже направлено адресатам — президенту России, председателю правительства, руководителю ФАС и депутатам Госдумы Ивану Лоору и Александру Терентьеву.

Визит Вячеслава Химочки в Яровое. минпромэнерго Алтайского края

Письма гоняли по кругу

Марина Пахолкова объяснила altapress.ru, что письмо направили, в частности, Владимиру Путину, так как надежды на то, что вопрос решат в самом регионе, нет — опыт показывает.

Марина Пахолкова. Яровое. Страничка М. Пахолковой в «Одноклассниках».

И наоборот — обращение в Москву приносит результаты.

Пахолкова напомнила, что в 2019 году тарифы в Яровом уже существенно повысили. Яровчане обращались в прокуратуру и полпреду президента в Сибирском округе — письма прошлись по кругу и пришли в управление по тарифам.

В любом случае приемная Путина все обращения передаст в Алтайский край. Но одно дело, когда в регионе получают письмо из Москвы, и совсем другое — от жителей Ярового, — объяснила Марина Пахолкова.

Напомним, на высокие тарифы на тепловую энергию в начале года жаловались жители Горняка. Жителям объяснили, что они могут получить жилищные субсидии и компенсации из бюджета.

Но местный депутат отметил: сначала надо заплатить за ЖКХ, и только потом получить субсидии. А при таких счетах это трудно.