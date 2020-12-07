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Политика

Барнаульцы продолжают выходить на пикеты против повышения цен на проезд

Акции протеста с лозунгами о недопущении роста тарифов на проезд в барнаульском общественном транспорте продолжаются в краевой столице.

Пикеты против повышения цен на проезд в Барнауле.
Пикеты против повышения цен на проезд в Барнауле.
vk.com/komsomol22.

Накануне местные коммунисты и комсомольцы провели пикеты в разных частях Барнаула с требованием не поднимать цены на проезд и вернуть льготные проездные билеты для малообеспеченных студентов.

Отметим, что такие акции в краевом центре стали уже регулярными.

Напомним, этой осенью координационный совет по ценообразованию рекомендовал мэрии Барнаула повысить плату за проезд.

Предполагалось, что с 1 ноября текущего года проезд в общественном транспорте будет стоить 28 (маршрутное такси) и 26 (автобус, трамвай и троллейбус) рублей. Для обладателей льготных карт и электронных проездных цена за билет составит 21−22.5 рублей.

На данный момент глава Барнаула Вячеслав Франк пока не подписал соответствующий документ об удорожании проезда. Но, скорее всего, это произойдет в самое ближайшее время.

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