Барнаульцы продолжают выходить на пикеты против повышения цен на проезд

Накануне местные коммунисты и комсомольцы провели пикеты в разных частях Барнаула с требованием не поднимать цены на проезд и вернуть льготные проездные билеты для малообеспеченных студентов.
Отметим, что такие акции в краевом центре стали уже регулярными.
Напомним, этой осенью координационный совет по ценообразованию рекомендовал мэрии Барнаула повысить плату за проезд.
Предполагалось, что с 1 ноября текущего года проезд в общественном транспорте будет стоить 28 (маршрутное такси) и 26 (автобус, трамвай и троллейбус) рублей. Для обладателей льготных карт и электронных проездных цена за билет составит 21−22.5 рублей.
На данный момент глава Барнаула Вячеслав Франк пока не подписал соответствующий документ об удорожании проезда. Но, скорее всего, это произойдет в самое ближайшее время.