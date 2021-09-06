Алтайский край не сильно привлекает работников: в конце рейтинга по индексу рынка труда

Индекс, рассчитанный на основе агрегирования ключевых показателей, позволяет определить не только уровень занятости в регионе, но и привлекательность для потенциального работника.
Эксперты проанализировали восемь показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда и емкость рынка труда.
Исследование показало, что ситуация на рынке труда неоднородная — значение индекса изменяется в диапазоне от 96,5 до 11,8 (возможный — от 100 до 1).
«Алтайский край — 65 место. Индекс рынка труда по итогам 2020 года — 50,5. Индекс рынка труда по итогам 2019 года — 48,7», — говорится в исследовании.
Республика Алтай оказалась на 78 месте из 85 возможных. Здесь индекс труда составил 24,4, а за 2019 год — 24,3.
Лидерами рейтинга стали Москва (96,5) и Санкт-Петербург (92,7), в конце списка — республики Тува (12,3) и Ингушетия (11,8).
Ранее сообщали, что в Алтайском крае почти 20% жителей получают меньше МРОТ, а менее половины этой «минималки» имеют 2,4% жителей.