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Экономика

Алтайский край не сильно привлекает работников: в конце рейтинга по индексу рынка труда

Алтайский край занял 65 место в рейтинге по индексу рынка труда за 2020 год, дающем возможность комплексно оценить положение дел в данной сфере, сообщает РИА «Новости».

Алтайский край.
Алтайский край.
biysk-ok.ru.

Индекс, рассчитанный на основе агрегирования ключевых показателей, позволяет определить не только уровень занятости в регионе, но и привлекательность для потенциального работника.

Эксперты проанализировали восемь показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда и емкость рынка труда.

Исследование показало, что ситуация на рынке труда неоднородная — значение индекса изменяется в диапазоне от 96,5 до 11,8 (возможный — от 100 до 1).

«Алтайский край — 65 место. Индекс рынка труда по итогам 2020 года — 50,5. Индекс рынка труда по итогам 2019 года — 48,7», — говорится в исследовании.

Республика Алтай оказалась на 78 месте из 85 возможных. Здесь индекс труда составил 24,4, а за 2019 год — 24,3.

Лидерами рейтинга стали Москва (96,5) и Санкт-Петербург (92,7), в конце списка — республики Тува (12,3) и Ингушетия (11,8).

Ранее сообщали, что в Алтайском крае почти 20% жителей получают меньше МРОТ, а менее половины этой «минималки» имеют 2,4% жителей.

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