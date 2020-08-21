Алтайский край обогнал всех по объемам производства сливочного масла

На 20 регионов-лидеров приходится 70% производства сливочного масла во всей стране. Рейтинг возглавляет Алтайский край с показателем 11,5 тыс. тонн (+23,2%).
Вторую строчу с результатом 11,1 тыс. тонн (+17,5%) расположилась Республика Татарстан, следом идет Воронежская область (8 тыс. тонн, +13%).
Всего в стране в первом полугодии 2020 года производство сливочного масла, маргаринов и спредов выросло на 3,5%, до 422,7 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Ранее Алтайский край вошел в пятерку регионов с самой вкусной «молочкой».