Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 июня 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Алтайский край вошел в пятерку регионов с самой вкусной «молочкой»

Портал Tvil.ru спросил пользователей соцсетей в каких регионах производят самую вкусную молочную продукцию. В пятерку лидеров вошел Алтайский край.

Сыр. Молоко.
Сыр. Молоко.
СС0

Большинство пользователей (29,75%) проголосовало за Вологодскую область, на втором месте оказались продукты из Краснодарского края. Третье место за Башкирией.

Десять самых «молочных» регионов России

1. Вологодская область, 29,75%
2. Краснодарский край, 25,32%
3. Башкирия, 12,66%
4. Воронежская область, 6,96%
5−6. Алтайский край и Ставропольский край, 5,7%
7. Владимирская область, 3,8%
8. Татарстан, 3,16%
9. Чувашия, 4,43%
10. Тверская область, 2,53%

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае скопились тысячи тонн сыра и сливочного масла, невостребованные рынком.

Невостребованность сыров и масла объясняется, в частности, снижением спроса со стороны конечного потребителя в связи с распространением пандемии.

Люди просто стали меньше покупать более дорогостоящие молочные продукты, соответственно и торговля сократила закупки у переработчиков молока.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость