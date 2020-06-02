Алтайский край вошел в пятерку регионов с самой вкусной «молочкой»

Большинство пользователей (29,75%) проголосовало за Вологодскую область, на втором месте оказались продукты из Краснодарского края. Третье место за Башкирией.
Десять самых «молочных» регионов России
1. Вологодская область, 29,75%
2. Краснодарский край, 25,32%
3. Башкирия, 12,66%
4. Воронежская область, 6,96%
5−6. Алтайский край и Ставропольский край, 5,7%
7. Владимирская область, 3,8%
8. Татарстан, 3,16%
9. Чувашия, 4,43%
10. Тверская область, 2,53%
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае скопились тысячи тонн сыра и сливочного масла, невостребованные рынком.
Невостребованность сыров и масла объясняется, в частности, снижением спроса со стороны конечного потребителя в связи с распространением пандемии.
Люди просто стали меньше покупать более дорогостоящие молочные продукты, соответственно и торговля сократила закупки у переработчиков молока.