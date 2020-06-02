Алтайский край вошел в пятерку регионов с самой вкусной «молочкой»

Портал Tvil.ru спросил пользователей соцсетей в каких регионах производят самую вкусную молочную продукцию. В пятерку лидеров вошел Алтайский край.

Большинство пользователей (29,75%) проголосовало за Вологодскую область, на втором месте оказались продукты из Краснодарского края. Третье место за Башкирией.

Десять самых «молочных» регионов России

1. Вологодская область, 29,75%

2. Краснодарский край, 25,32%

3. Башкирия, 12,66%

4. Воронежская область, 6,96%

5−6. Алтайский край и Ставропольский край, 5,7%

7. Владимирская область, 3,8%

8. Татарстан, 3,16%

9. Чувашия, 4,43%

10. Тверская область, 2,53%

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае скопились тысячи тонн сыра и сливочного масла, невостребованные рынком.

Невостребованность сыров и масла объясняется, в частности, снижением спроса со стороны конечного потребителя в связи с распространением пандемии.

Люди просто стали меньше покупать более дорогостоящие молочные продукты, соответственно и торговля сократила закупки у переработчиков молока.