Алтайский край одарил коронавирусный Китай рапсовым маслом

17 марта из Барнаула в Китай впервые был отправлен танк-контейнерный поезд с рапсовом маслом ГК «Благо». Поезд состоит из 80 танк-контейнеров, объем продукции составляет 1 992 тонны, сообщили в компании.

Преимущество подобных контейнерных перевозок в том, что они позволяют перевозить наливные грузы по железной дороге, по морю или автотранспортом, исключая дополнительную перегрузку продукции в другие емкости. Это обеспечивает максимальную сохранность и безопасность груза.

«В 2019 год из края мы отправили на экспорт более 39 тыс. тонн масел и шротов, а в 2018 — всего 14,9. В портфеле нашей продукции рапсовое масло и шрот является одним из перспективных направлений: объем экспортных поставок из Алтайского края в 2019 году по сравнению с 2018 вырос на 216%: с 6,2 тысяч тонн до 19,6 тысяч тонн. Внедрение новых технологий по логистике поможет нам продолжить рост объемов поставок нашей продукции», — рассказал директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников.

Напомним, что ранее доставка подобных грузов в Китай была достаточно проблематична: из-за географической удаленности и постоянных загвоздок с логистикой срок транспортировки мог превышать месяц (сейчас — около 10 дней). А стоимость использования цистерн для наливных грузов была слишком высока.

Танки-контейнеры по внешнему виду напоминают пакеты с клапанами. На заводе его наполняют маслом, устанавливают в контейнер и отправляют получателю.

Переливать масло на границе, как это приходилось делать раньше, уже не надо. Экономия за счет такой транспортировки может составлять до 15−20 долларов на тонну продукции.