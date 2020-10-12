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Экономика

Алтайский край оказался в тройке регионов с «недоступным» дизельным топливом

Алтайский край — третий с конца в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива для населения. Исследование провели РИА Новости.

На Алтае сельчанин выкачал шлангом более 400 литров дизельного топлива.
На Алтае сельчанин выкачал шлангом более 400 литров дизельного топлива.

Объем дизельного топлива, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе, в Алтайском крае составляет 540 литров в месяц. Меньше могут себе позволить только жители Карачаево-Черкесской Республики (528 литров) и Ивановской области (527 литров).

Во второй половине сентября цена дизеля в Алтайском крае была 46,68 рублей за литр. С начала года топливо подешевело на 2,6%.

Основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат, отмечают авторы исследования.

По данным за январь-июль, средняя зарплата в Алтайском крае составила 28 797 рублей.

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