Алтайский край оказался в тройке регионов с «недоступным» дизельным топливом

Объем дизельного топлива, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе, в Алтайском крае составляет 540 литров в месяц. Меньше могут себе позволить только жители Карачаево-Черкесской Республики (528 литров) и Ивановской области (527 литров).
Во второй половине сентября цена дизеля в Алтайском крае была 46,68 рублей за литр. С начала года топливо подешевело на 2,6%.
Основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат, отмечают авторы исследования.
По данным за январь-июль, средняя зарплата в Алтайском крае составила 28 797 рублей.