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5 октября 4°C
Экономика

Алтайский край оказался единственным регионом Сибири, где зарплаты ниже 30 тысяч

Средняя зарплата в сибирских регионах составила 42 804 рублей по данным за январь — июль, сообщил Новосибирскстат. Алтайский край оказался на самой последней строчке.

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Лидером по величине заработной платы среди регионов Сибири стала родина губернатора Алтайского края Виктора Томенко — Красноярский край. Там зарплата перевалила за 52 тыс. рублей. Это во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики региона и величиной применяемого районного коэффициента, отметили в ведомстве.

Алтайский край занял последнюю строчку, оказавшись единственным субъектом, где зарплата в среднем не дотянула даже до 30 тыс. рублей.

  • Красноярский край — 52 807 рублей,
  • Иркутская область — 48 605 рублей,
  • Томская область — 46 839 рублей,
  • Хакасия — 42 791 рублей,
  • Кемеровская область — 42 291 рублей,
  • Республика Тыва — 42 177 рублей,
  • Новосибирская область — 39 874 рублей,
  • Омская область — 36 522 рублей,
  • Республика Алтай — 35 097 рублей,
  • Алтайский край — 28 797 рублей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян уверены — для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тыс. рублей в месяц.

Зарплаты ниже МРОТ противоречат Конституции страны и являются недопустимыми, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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