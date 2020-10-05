Алтайский край оказался единственным регионом Сибири, где зарплаты ниже 30 тысяч

Лидером по величине заработной платы среди регионов Сибири стала родина губернатора Алтайского края Виктора Томенко — Красноярский край. Там зарплата перевалила за 52 тыс. рублей. Это во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики региона и величиной применяемого районного коэффициента, отметили в ведомстве.
Алтайский край занял последнюю строчку, оказавшись единственным субъектом, где зарплата в среднем не дотянула даже до 30 тыс. рублей.
- Красноярский край — 52 807 рублей,
- Иркутская область — 48 605 рублей,
- Томская область — 46 839 рублей,
- Хакасия — 42 791 рублей,
- Кемеровская область — 42 291 рублей,
- Республика Тыва — 42 177 рублей,
- Новосибирская область — 39 874 рублей,
- Омская область — 36 522 рублей,
- Республика Алтай — 35 097 рублей,
- Алтайский край — 28 797 рублей.
Ранее сообщалось, что большинство россиян уверены — для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тыс. рублей в месяц.
Зарплаты ниже МРОТ противоречат Конституции страны и являются недопустимыми, заявлял президент РФ Владимир Путин.