Алтайский край оказался единственным регионом Сибири, где зарплаты ниже 30 тысяч

Средняя зарплата в сибирских регионах составила 42 804 рублей по данным за январь — июль, сообщил Новосибирскстат. Алтайский край оказался на самой последней строчке.

Лидером по величине заработной платы среди регионов Сибири стала родина губернатора Алтайского края Виктора Томенко — Красноярский край. Там зарплата перевалила за 52 тыс. рублей. Это во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики региона и величиной применяемого районного коэффициента, отметили в ведомстве.

Алтайский край занял последнюю строчку, оказавшись единственным субъектом, где зарплата в среднем не дотянула даже до 30 тыс. рублей.

Красноярский край — 52 807 рублей,

Иркутская область — 48 605 рублей,

Томская область — 46 839 рублей,

Хакасия — 42 791 рублей,

Кемеровская область — 42 291 рублей,

Республика Тыва — 42 177 рублей,

Новосибирская область — 39 874 рублей,

Омская область — 36 522 рублей,

Республика Алтай — 35 097 рублей,

Алтайский край — 28 797 рублей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян уверены — для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тыс. рублей в месяц.

Зарплаты ниже МРОТ противоречат Конституции страны и являются недопустимыми, заявлял президент РФ Владимир Путин.