Путин считает недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, это просто недопустимо», — сказал Путин.
Глава государства также назвал благополучие граждан и рост их доходов приоритетом власти, пишет Lenta.ru. Президент отметил, что ситуация с безработицей в стране остается напряженной, несмотря на беспрецедентные меры поддержки.
МРОТ на 2020 год в России установлен в размере 12 130 рублей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по ее мнению, текущий минимальный размер оплаты труда недостаточно высокий, а повышение МРОТ она назвала стратегической задачей для властей.
Министерство труда и соцзащиты РФ предложило скорректировать принцип установления прожиточного минимума и МРОТ (минимального размера оплаты труда).
Свой проект федеральное ведомство представило на заседании правительства.
Так, начиная с 2021 года, предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума, как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть среднедушевого дохода в размере 44,2%.
МРОТ предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Согласно проекту, субъекты Федерации будут доводить прожиточный минимум до новой нормы в течение нескольких лет до 2025 года.