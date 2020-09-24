Путин считает недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречат Конституции страны и являются недопустимыми, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета Федерации, пишет РБК.

«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, это просто недопустимо», — сказал Путин.

Глава государства также назвал благополучие граждан и рост их доходов приоритетом власти, пишет Lenta.ru. Президент отметил, что ситуация с безработицей в стране остается напряженной, несмотря на беспрецедентные меры поддержки.

МРОТ на 2020 год в России установлен в размере 12 130 рублей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по ее мнению, текущий минимальный размер оплаты труда недостаточно высокий, а повышение МРОТ она назвала стратегической задачей для властей.

Министерство труда и соцзащиты РФ предложило скорректировать принцип установления прожиточного минимума и МРОТ (минимального размера оплаты труда).

Свой проект федеральное ведомство представило на заседании правительства.

Так, начиная с 2021 года, предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума, как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть среднедушевого дохода в размере 44,2%.

МРОТ предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты.

Согласно проекту, субъекты Федерации будут доводить прожиточный минимум до новой нормы в течение нескольких лет до 2025 года.