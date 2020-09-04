В Барнаульской гордуме объяснили, почему повысили зарплату мэру

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 4 сентября проголосовали за повышение зарплаты выборным должностным лицам местного самоуправления города. Решение, принятое народными избранниками, распространяется на мэра Барнаула и четырех депутатов, работающих в представительном органе на освобожденной основе. И в гордуме объяснили, с чем связано повышение.

Согласно решению думы, предельный размер денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, должен быть повышен с 1 октября 2020 года на 3%.

Принимая решение, депутаты руководствовались двумя документами, которые нельзя не исполнить: Указом президента РФ от 13 июля 2020 года № 455 и постановлением правительства края от 31 июля 2020 года № 331.

«Повышение денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, касается не только города Барнаула, но и всех муниципалитетов Алтайского края», — объяснила Галина Буевич, председатель Барнаульской городской думы.

Депутаты гордумы Барнаула. Анна Зайкова.

На постоянной основе в Барнаульской гордуме работают Сергей Струченко, Юрий Ряполов, Марина Понкрашева и Дмитрий Ворсин.

Как ранее сообщал altapress.ru, глава Барнаула Вячеслав Франк с 1 октября 2020 года будет получать 52 189 рублей (вместо 50 668 рублей). А зампредседателя гордумы Сергей Струченко — 46,7 тыс. рублей (до повышения было 45 тыс. рублей).

Примерно такое же повышение ждет и остальных депутатов, работающих в БГД за зарплату.