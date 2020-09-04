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Политика

В Барнаульской гордуме объяснили, почему повысили зарплату мэру

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 4 сентября проголосовали за повышение зарплаты выборным должностным лицам местного самоуправления города. Решение, принятое народными избранниками, распространяется на мэра Барнаула и четырех депутатов, работающих в представительном органе на освобожденной основе. И в гордуме объяснили, с чем связано повышение.

Городская дума Барнаула.
Городская дума Барнаула.
Дмитрий Кудрявцев

Согласно решению думы, предельный размер денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, должен быть повышен с 1 октября 2020 года на 3%.

Принимая решение, депутаты руководствовались двумя документами, которые нельзя не исполнить: Указом президента РФ от 13 июля 2020 года № 455 и постановлением правительства края от 31 июля 2020 года № 331.

«Повышение денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, касается не только города Барнаула, но и всех муниципалитетов Алтайского края», — объяснила Галина Буевич, председатель Барнаульской городской думы.

Депутаты гордумы Барнаула.
Депутаты гордумы Барнаула.
Анна Зайкова.

На постоянной основе в Барнаульской гордуме работают Сергей Струченко, Юрий Ряполов, Марина Понкрашева и Дмитрий Ворсин.

Как ранее сообщал altapress.ru, глава Барнаула Вячеслав Франк с 1 октября 2020 года будет получать 52 189 рублей (вместо 50 668 рублей). А зампредседателя гордумы Сергей Струченко — 46,7 тыс. рублей (до повышения было 45 тыс. рублей).

Примерно такое же повышение ждет и остальных депутатов, работающих в БГД за зарплату.

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