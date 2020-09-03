Мэру Барнаула поднимут зарплату

Повысится зарплата на 3%. Глава Барнаула Вячеслав Франк с октября 2020 года будет получать 52 189 рублей вместо 50 668 рублей.

Председатель БГД Галина Буевич, если бы она работала в Думе на постоянной основе, получала бы столько же, но ее официальное место работы — пост ректора в Алтайском институте культуры. Годовой доход у Буевич на этой должности составил 3 084 260 рублей.

Заместитель председателя Думы Сергей Струченко будет получать 46,7 тысяч рублей (до повышения было 45 тысяч), примерно такое же повышение ждет и остальных.

Некоторые также получают надбавки, например, за ученую степень, за работу с гостайной.

Годом ранее прибавка была более значительная — 15%.